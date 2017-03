ANNONSE

Reklamefilmer for Forsvaret spilles av før videoene til Adolf Hitler-beundrer på Youtube.

I flere av videoene poserer mannen med naziflagg, mens han i andre videoklipp forteller sine seere at Adolf Hitler er «en av de største statsmenn i vår tid», skriver Dagens Næringsliv (krever abonnement).

Det er Forsvarets reklamefilm med slagordet «For alt vi har. Og alt vi er» som dukker opp før videoer med nazistisk budskap. Det liker kommandørkaptein og avdelingsleder for markedskommunikasjon i Forsvaret, Michael Bruteig, svært dårlig.

Rekrutteringsprogram

– Det er høyst beklagelig at vår reklame dukker opp før Youtube-videoer som dette. Vi må gjøre det vi kan for at det ikke skal skje igjen, sier han til avisen.

Reklamekampanjen er en del av Forsvarets rekrutteringskampanje som skal treffe yngre målgrupper som kan ønske å utdanne seg i Forsvaret, skriver Dagens Næringsliv.

Markedsføringsbudsjett på denne kampanjen er på totalt fem millioner kroner, og to av disse millionene går til markedsføring i digitale kanaler som Youtube, Facebook og Snapchat. Resten brukes på vanlig tv- og kino­reklame.

Google følger nøye med

Forsvaret utelukker ikke at de vil fjerne sine annonser fra Google, som er eid av Youtube.

Totalt omsatte programmatiske reklamekjøp for 693,9 millioner kroner i fjor – mot 408,1 millioner i 2015, ifølge Mediebyråforeningens Mediebarometer.

Forsvarets mediebyrå Mediacom beklager at reklamefilmer for Forsvaret i digitale kanaler knyttes til nazivideoer.

Google uttaler til Dagens Næringsliv at de følger nøye med, og at de forebereder seg for tiden fremover.

