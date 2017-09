Fortsatt ikke tilstrekkelig støtte til Norske Skogs redningsplan

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Rundt 65 prosent av de sikrede kreditorene har erklært støtte til planen som skal redde kriserammede Norske Skog fra konkurs. Men det er ikke nok.

Konsernet oppfordrer nå obligasjonseiere til å sende inn sine samtykkeerklæringer innen klokka 17 fredag denne uka, hvis de ønsker å gi bindende støtte til rekapitaliseringen.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått støtte fra flertallet av de sikrede obligasjonseierne og er nå i dialog med konsernets øvrige sikrede og usikrede obligasjonseiere, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skogindustrier ASA.

Konsernet trenger støtte fra et flertall av obligasjonseierne, og de må eie minst 75 prosent av gjelden, for at konsernet skal kunne gå videre med forslaget til redningsplan. I tillegg må planen godkjennes av to tredeler av aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling.

Planen innebærer at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på ni milliarder kroner gjøres om til aksjer. De sikrede kreditorene får 94 prosent av aksjene, de usikrede långiverne får 4 prosent, mens aksjonærene vil få 2 prosent av aksjene.

