Fortsatt industrivekst i Kina

Den offisielle innkjøpssjefindeksen økte til 51,8 i mars, fra 51,6. Det er det høyeste nivået siden april 2012.

Indeksen måler aktiviteten ved landets fabrikker og gruver. Dersom indeksen er over 50 antyder det vekst, mens en verdi under 50 innebærer at aktiviteten synker.

– Industrisektoren holder seg til en stabil trend. Høyteknologisektoren fortsetter å vokse raskt, og forbedringene fortsetter i deler av den tradisjonelle industrien, sier analytiker Zhao Qinghe.