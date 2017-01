ANNONSE

Tirsdag morgen, på første dag av dieselforbudet, lyste det grønt for ren luft på alle målestasjoner i Oslo. Ved 10-tiden er noen av stasjonene på vei over til oransje nivå.

Her kan du følge utviklingen i luftkvaliteten i norske byer

Christine Solbakken, kommunikasjonssjef i Norsk institutt for luftforskning (NILU), sier til Nettavisen at nedbøren som kom natt til tirsdag kan ha hjulpet noe på forurensningen.

- Det at vi fikk nedbør i form av snø kan ha hjulpet. Nå blir det spennende å se hva som skjer i neste rushperiode fra 16-tiden. Klokka 10 nærmet målestasjonen på Alnabru seg oransje nivå, så det blir spennende å se utover dagen. Vi har ikke oversikt over hvor mange som har latt dieselbilen stå, men vi tror mange fulgte oppfordringen og at dette har gitt et positivt utslag, sier Solbakken.

