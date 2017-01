ANNONSE

Planen er at de som ønsker det, skal kunne skrive inn adressen til et nettsted, og så ut fra en skala på fem punkter kunne vurdere hvor pålitelig siden er.

Ideen kom etter terrorangrepet mot Paris høsten 2015, da avisa opplevde at flere falske nyheter om hendelsene ble spredt på nett.

– Vi så at mange rykter og konspirasjonsteorier ble spredt på nett. Vi kunne ikke avsløre alt, og vi følte at dette var et tilbakevendende problem for oss, sier Le Monde-journalist Samuel Laurent til Sveriges Radio.

Falske nyheter har blitt et hett tema den siste tiden, blant annet i forbindelse med den amerikanske valgkampen. (©NTB)