Fransk oljetopp advarer mot å stoppe leting på norsk sokkel

Jean-Georges Malcor tror ønsket til miljøpartiene i Norge vil føre til enorme endringer i hverdagen vår.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): - Hvis folk ikke er beredt til å sykle i en halvtime for å lade opp et batteri, slå av lyset klokka seks om kvelden uten å se på tv eller ikke ringe med iphonen sin, så er det ingen god idé å slutte med oljeleting, sier Jean-Georges Malcor i CGG til Nettavisen.

Franske CGG er et av verdens fremste seismikkselskap, med tilstedeværelse i 50 land, og er spesialister på å analysere havbunnen på jakt etter ny olje.

Vil stoppe leting

Han i Norge i anledning Pareto-konferansen for olje og gass på Holmenkollen og har fått med seg den norske valgkampen nylig er avsluttet. Der var blant annet spørsmålet om oljeleting en het potet.

Hele tre partier, SV, MDG og Rødt, har gått inn for å stoppe all oljeletingen på norsk sokkel. Ved siden av det har et fjerde parti, Venstre, gått inn for en kraftig innskrenking av letevirksomheten. De ønsker blant annet å gå inn for å reversere den såkalte 24. konsesjonsrunde, som innebærer leting etter olje i Barentshavet.

I likhet med en rekke andre oljetopper på konferansen, er Melcor lite begeistret for slike takter, som ville gjøre store deler av norsk oljeindustri, de som driver med leting, arbeidsløse over natten.

- Jeg er ikke politiker, men tar man det globale synet, så vil en slik beslutning trolig føre til at vi bokstavelig talt går tomme for drivstoff før vi er klare for et skifte til alternative energier. Det vil endre livet på en enorm måte, sier Melcor, som ser store muligheter i tiden fremover på norsk sokkel.

- Det er fortsatt mye å gjøre med leting offshore i Norge. Landet deres er velsignet med store muligheter og jeg tror at de å stoppe letingen fullstendig vil for meg være et feilgrep, sier han.

Sjalu på Norge

Det er Kristian Johansen helt enig i. Han er sjef for den norske seismikkgiganten TGS-Nopec, som er et av de største oljerelaterte selskapene på Oslo Børs, med en markedsverdi på 18 milliarder kroner.

Kristian Johansen, sjef i TGS-Nopec

- Det ville vært helt tullete å kutte ut letingen etter olje. Hvis du ser på det velstandssamfunnet vi har bygget opp de siste tretti årene, er det en grunn til det og det er olje. Hvor enn du ser i verden, så er folk veldig sjalu på Norge, som har olje, sier Johansen til Nettavisen.

- Jeg må si jeg blir provosert når jeg hører hvilken motstand det er mot vår viktigste inntektskilde de siste 30 årene, legger han til.

Tror på nye oljeopptur

Markedet for oljeleting har vært elendig de siste årene, men både Melcor og Johansen har stor tro på at etterspørselen etter oljeleting vil ta seg kraftig opp igjen.

- For hvert nytt fat med olje som blir funnet, blir det forbrukt ti fat, så den lave letingen er åpenbart ikke bærekraftig. Jo lengre det går, jo mer dramatisk blir det. Etter hvert vil vi se en økning i letebudsjettene og oljeprisen vil også gå opp som et resultat av det, sier Johansen.

Du ser en del bekymring rundt miljøet, det ser vi i Norge, vi ser det i Canada, men med ny president i USA merker vi mindre til det der, sier han.

Melcor venter også en opptur om noen år.

- Det fundamentale er fortsatt bra. Oljereservene faller kraftig, så noe må bli gjort. Overgange til et karbonfritt samfunn er fortsatt veldig langt unna, og vil ta tid, selv om det er åpenbart er noe vi må ta høyde for på lang sikt. Men overgangen skjer ikke i morgen og jeg tror vi vil få en ny oljeopptur før den tid, sier han.

