– Vi holder på å ta verdens­rekord i restruktureringer her på det lille kontoret vårt, sa John Fredriksen tidligere i år, da han snakket om oppryddingen etter oljenedturen og børskollapsen i Seadrill.

Samtidig har cirka 2,3 milliarder dollar, eller cirka 20 milliarder kroner, blitt investert i ulike amerikanske fond for å redusere risiko.

Kathrine Fredriksen forteller at de ønsker en mer konservativ tilnærming med økt fokus på eiendoms- og fondsinvesteringer.

På spørsmål fra Dagens Næringsliv om hva de sier til aksjonærer og obligasjonseiere som har tapt milliarder på Seadrill, skriver hun:

– Selvfølgelig er dette noe vi skulle vært foruten, men vi er der vi er, og må gjøre det beste ut av situasjonen. Vi er den største aksjonæren i disse selskapene, så tro meg, vi føler på det samme. Men dette er sykliske industrier, og risikoen som følger med, er name of the game.

Søsteren Cecilie Fredriksen, skriver følgende i en e-post til DN.

– Med formål om å diversifisere oss ytterligere har vi investert betydelige summer i ulike fondsstrukturer, det være seg private equity-, hedge,- tech,- eller long-fond. I det arbeidet har vi møtt med de flinkeste menneskene du finner på Wall Street og i resten av USA. Det har vært ekstremt inspirerende. Mest imponert er jeg over dem som klarer å outperforme markedet med kvantemodeller – noe vi allerede har overført til vårt 100-prosenteide oljetradingselskap, Arcadia.