Fredriksen-formuen anslås til 90 milliarder norske kroner

Slik omtales Fredriksen døtrene Cecilie og Kathrine i Daily Mail: «Norwegian twins bring touch of glamour to rich list ». Tittel på The Sun er: «DON'T TOUCH WHAT YOU CAN'T A-FJORD: Meet the blonde Norwegian twins, 33, who are set to inherit £8bn from shipping tycoon dad – and they’re both single» Bildet av Cecilie Astrup Fredriksen (t.v.) og Kathrine Astrup Fredriksen er tatt under under en julelunsj på Theatercaféen i Oslo 2015.