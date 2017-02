Frilansjournalist i Rinkeby ble grovt mishandlet under opptøyene - politiet kunne ikke gripe inn

ANNONSE

Opptøyene i Sverige begynte etter at politiet skulle pågripe en person ved togstasjonen i Rinkeby rundt klokken 20 på kvelden.

Omkring femti personer kastet stein mot politiet, og til slutt ble det avfyrt skarpt mot mengden av steinkastere.

Det ble raskt meldt om kaotiske tilstander, og sju-åtte biler skal ha blitt satt fyr på i forbindelse med opptøyene. Vitner har beskrevet det som «et krigsområde».

Les også: Opptøyer i Rinkeby i Stockholm - politiet skjøt med skarpt

Ble grovt mishandlet



For å gjøre vondt verre kom heller ikke redningstjenesten frem til bilene som brant fordi situasjonen var så uoversiktelig, som gikk hardt utover en journalist på stedet.

Gunnar Stavrum: Trump har mest rett om Sverige

SVT kunne i dag fortelle at blant annet én frilansjournalist som befant seg i området ble angrepet av en mobb da de så kamera hans, på tross av at han gjorde sitt beste for å gjemme det under jakken sin. Journalisten ble grovt mishandlet med spark og slag uten at politiet kunne gripe inn, og måtte tilbringe natten på sykehus.

Les også: - Når du står i et høl, så slutt å grave

(Artikkelen fortsetter under bilde)

MAKTESLØSE: Brann- og redningstjensesten måtte stå på avstand å se på bilene som brant da opptøyene var på sitt verste i Rinkeby. Politiet hadde ikke kontroll over situasjonen.

Politiet i Rinkeby tar nå selvkritikk, men påpeker at mangel på ressurser er et stort problem.

Ikke nok politi tilgjengelig



- I blant tar det oss alt for lang tid før vi får samlet alle nødvendige ressurser, da de rett og slett ikke finnes tilgjengelige i Rinkeby, sier lokalsjef for politiet i Rinkeby, Niclas Andersson til SVT

Han håper de får flere svar fremover når etterforskningen nå går videre, og understreker at de ekstra politistyrkene som ble satt inn under opptøyene vil fortsette å være til stedet i Rinkeby en god stund til.

Så langt har det kommet inn anmeldelser av tre voldsomme opptøyer, vold mot tjenestemann, mishandling mot en person, skadeverk, og grovt tyveri.

Les også: Politiadvokat slått ned av tiltalt i retten