Frode Foss går av som finansdirektør i Norwegian

Norwegians finansdirektør Frode Foss går av. Det melder flyselskapet i en pressemelding.

– Jeg er svært takknemlig for den jobben Frode Foss har lagt ned for Norwegian gjennom mange år. Han har gjort en meget solid innsats i Norwegian helt siden oppstarten av selskapet, og jeg har stor forståelse for at han etter hele 15 år som finansdirektør ønsker å konsentrere seg om andre oppgaver, sier konsernsjef Bjørn Kjos i meldingen som er lagt ut på selskapets pressesider.

Foss forteller om en «fantastisk tid i Norwegian siden oppstarten i 2002».

– Jeg er glad for at Bjørn Kjos tok meg med på å bygge Norwegian til det selskapet har blitt i dag. Nå er tiden kommet for å gjøre noe annet og jeg ønsker Norwegian lykke til videre, sier Frode Foss.

Tore Østby blir konstituert finansdirektør. Han har vært ansvarlig for IR i Norwegian siden 2014.

Østby har jobbet 15 år innen finanssektoren i ulike meglerhus, og har blant annet vært analysesjef i Nordea. Han har økonomidanning fra Handelshøyskolen BI og er autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole.

I juni fløy mer enn tre millioner mennesker med Norwegian. Det er ny månedsrekord og 10 prosent flere enn i juni i fjor.

