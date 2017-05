Frontline i ordkrig med DHT: - Gjennomsyret av egeninteresse

ANNONSE

- Aksjonærene i DHT kan rett og slett ikke stole på at styret og ledelsen i DHT handler til det beste for selskapets og aksjonærene, skriver Robert Hvide Macleod, administrerende direktør i Frontline.

Tankkjempen har John Fredriksen som største eier og har i lang tid kjempet for å overta konkurrenten DHT. Ledelsen og styret i DHT har i lang tid kjempet mot oppkjøpet. I stedet har de invitert et annet selskap, Andreas Sohmen-Paos BW Group, inn som aksjonærer og lagt inn en giftpille som hindrer andre aksjonærer å få kontroll over DHT.

- Ikke aksjonærenes beste

Macleod mener at dette ikke skyldes aksjonærenes beste, men at styret og ledelsen frykter å miste sine privilegier ved et eventuelt oppkjøp.

Han trekker blant annet frem at selskapet har en uvanlig organisering med to konsernsjefer, nordmennene Trygve Munthe og Svein Moxnes Harfjeld.

- Det er også vanskelig å forstå hvorfor DHT trenger to konsernsjefer som har en kompensasjon som overgår ethvert sammenlignbart selskap. (....) Regningen er det vi som DHT-aksjonærer som må ta, skriver Macleod i en epost som sammenfatter innholdet i et brev tilsendt DHT. Det er senere videreformidlet til Nettavisen og andre medier.

- Vi tror noe av grunnen til den massive motstanden mot en Frontline-kombinasjon er at vi flagget at vi ikke kom til å benytte tjenestene til DHT-ledelsen og styret etter en integrasjon. Hvert eneste tiltak de har gjennomført den seneste tiden synes dermed gjennomsyret av egeninteresse. Aksjonærene i DHT kan rett og slett ikke stole på at de handler til det beste for selskapets og aksjonærene, skriver Macleod.

Krever fjerning av giftpille

Han understreker at Frontline fortsatt er villig til å forhandle med DHT hvis de fjerner giftpillene som han mener hindrer Frontline og andre i å konkurrere med BW om kontrollen i DHT.

- Vi gjentar derfor vår anmodning om at DHT-styret på nytt setter seg ned ved forhandlingsbordet, fjerner giftpillene, eller tillater at aksjonærene får ta stilling til forslaget vårt, skriver DHT.

Nettavisen har ikke lyktes å få kommentar fra DHT. Tidligere har imdlertid styret avvist Frontlines tilnærmerlser som «fullstendig utilstrekkelig» og mener Fredriksen driver skittent spill.

– Frontlines forslåtte oppkjøp av DHT er så sørgelig utilstrekkelig at vi ikke tror ytterligere kontakt vil ende med et akseptabelt tilbud for DHT, skrev styret i en melding i forrige uke.

