Frossen laks nesten like dyr som fersk

Etter nedgang i uke to, steg eksportprisen på fersk laks til 72,50 kroner per kilo i uke tre. Samtidig økte eksportprisen på frossen laks til hele 71,98 kroner per kilo.

I kvantum ble det eksportert 7,6 prosent mer fersk laks enn uken før, og i alt solgte Norge 14.219 tonn fersk laks og 360 tonn frossen laks til det utenlandske markedet.

Sammenlignet med samme tid i fjor er prisene på både frossen og fersk laks betydelig høyere, henholdsvis 32,9 og 52,1 prosent. Eksporten gikk ned med henholdsvis 11,8 og 19,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. (©NTB)