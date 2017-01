Frp-politiker brøt dieselforbudet

ANNONSE

Tone Heimdal Brataaas fra Buskerud suste inn i stortingsgarasjen med sin dieselbil tirsdag.

Det fanget kameraet til NRK opp like før klokken 08.

– Jeg hadde til hensikt å overholde dieselforbudet, absolutt. Men dette er første dagen denne uka inne som vararepresentant og da er det en del å dra på. Det er bager og vesker, og jeg kjører alltid rundt med et parkrykker i bilen. Jeg har litt problemer med knærne, forklarer Brataas til NRK.

Brataas er vara for Jørund Rytman.

– Nå kommer jeg fra Fremskrittspartiet og jeg skal vel ikke si at jeg bejubler dette vedtaket som Oslo kommune har gjort. Nei, det er aldri greit å bryte loven, men jeg tenkte også at jeg måtte stille her i dag når jeg er kalt inn til Stortinget som vararepresentant. Noen ganger må det bare bli sånn, sier vara-representanten.

Får ikke gebyr

Hun sier hun vil vedta det varslede gebyret på 1500 kroner hvis hun får det.

Men det sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at ikke blir nødvendig.

- Ingen får bot i dag, smiler Raymond Johansen.

- I dag har vi kun gitt advarsler, sier Johansen til Nettavisen.

- Hvor mange har fått advarsler?

- Det vet jeg ikke.

Opphevet klokken 18

Dieselforbudet ble kortvarig i denne runden - fra tirsdag klokken 06 til tirsdag klokken 18.

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg opphevet det omstridte forslaget med umiddelbar virkning.

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg møtte pressen hos Ruters kontrollsenter tirsdag ettermiddag.