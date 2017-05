Frp-politiker vil straffe foreldre som sender barna til koranskole i utlandet

ANNONSE

Forrige helg gjorde NRK det kjent at norsk-somaliske barn sendes til Somalia for å delta i undervisning på koranskoler. Årsaken er at foreldrene frykter at deres barn skal bli for norske.

Den profilerte norsk-somaliske forfatteren Amal Aden kritiserte praksisen.

Nå tar innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet (Frp) til orde for å straffe foreldre som sender barna sine på koranskoler.

- Vil straffe foreldre

- At norske barn blir tatt ut av trygge omgivelser og sendt til helt ukjente miljøer i Somalia, hvor de blir fysisk avstraffet, må få konsekvenser. Slike forhold bør etterforskes av norsk politi og foreldrene må straffeforfølges, sier Mazyar Keshvari til Nettavisen.

- Andre sanksjoner som bør vurderes er å avkorte økonomiske ytelser fra det offentlige til foreldre som sender norske og norskfødte barn til koranskolene. Det bør også vurderes om de voksne skal miste foreldreretten. Noe må gjøres, dette kan vi ikke sitte passivt å se på.

- Barn skal ikke være rettsløse

Frp-politikeren er krystallklar på at barn verdighet må ivaretas og at ingen skal bli utsatt for vold og overgrep.

- Barn av foreldre med utenlandsk bakgrunn skal ikke være rettsløse selv om foreldrene deres er av en annen minoritet.

- Hvis noen synes det er så forkastelig og motbydelig at barna deres lærer norske verdier og blir nordmenn, sier det noe om holdningene til disse foreldrene, tordner Frp-politikeren videre.

- Trygt nok for foreldrene

Regjeringspartiet har som uttalt politikk at personer som har kommet til Norge for å søke beskyttelse skal sendes tilbake når behovet ikke lenger anses nødvendig.

- Flyktninger fra Somalia kommer ikke primært til Norge som arbeidsinnvandrere. De aller fleste som kommer søker beskyttelse fordi de blir forfulgt. Likevel er det flere som sender sine barn til landet de søker beskyttelse fra, sier Keshvari.

- Hvis landet er trygt nok for barna deres er det trygt nok for foreldrene også. Dette er én av grunnene til at Frp har som politikk å kunne sende flyktninger tilbake til sitt opprinnelsesland når det ikke lenger er behov for beskyttelse.

