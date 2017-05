Frp-topp Per Sandberg innrømmer: - Krekar-saken er en farse og parodi

ANNONSE

KARL JOHANS GATE, OSLO (Nettavisen): Fremskrittspartiet (Frp) brukte Krekar flittig i sin politiske retorikk da de var i opposisjon. Men han var ikke tema da de inviterte til pressekonferanse tirsdag, i forkant av deres landsmøte til helgen.

Både partileder, og nåværende finansminister, Siv Jensen og nestleder Per Sandberg, som i dag er fiskeriminister, tok til orde for å få ham ut av Norge som en av Frps viktigste valgkampsaker (se egen faktaboks om Frps utsagn under).

Krekar-utspillene og -lovnadene har vært mange. Frp har regjert landet sammen med Høyre siden forrige stortingsvalg høsten 2013, men Krekar er fortsatt i Norge.





- Må ha avtaler

Han er også tiltalt for terrorvirksomhet i en sak som er berammet i Italia i oktober, men har hele tiden nektet straffskyld. Den var opprinnelig berammet til mars i år. Men Krekar er på frifot. Selv om Frp i hele perioden har hatt justisministeren.

Krekar er tiltalt for terrorplanlegging. Politiet i Italia mener han ledet det som skal være terrororganisasjonen Rawti Shax. Krekar nekter straffskyld.

- Jeg synes hele saken har vært en farse og parodi som viser hvor lite handlingsrom den enkelte stat har i denne typen saker. Derfor jobber vi nå med et helhetlig regelverk og har dialog med de andre landene for å få til utvekslingsavtaler, sier Sandberg til Nettavisen.

- Krekar blir ikke nødvendigvis den eneste. Det kommer nok til å dukke opp flere tilsvarende saker, og da må vi ha et internasjonalt regelverk som bidrar til at vi kan få løst det.

På pressekonferansen uttrykket Sandberg frykt for at Ap, MDG og SV kommer til å liberalisere innvandringspolitikken.

Fakta: Frps Krekar-utspill

* Siv Jensen til VG Nett 29. august 2009: – Jeg har sagt det samme hele tiden: Først skal vi endre loven slik at Krekar kan settes i varetekt. Deretter skal han sendes ut av landet. Men jeg tror ikke jeg skal servere Krekars advokat, Brynjar Meling, hele oppskriften på hvordan vi har tenkt å gjøre dette på VG Nett, sier Jensen. * Fra Frps «101-punkts liste for å forandre Norge på 100 dager», august 2009: «Prioritere arbeidet med å effektuere utvisningsvedtaket av Najmuddin Faraj Ahmad (mulla Krekar)». * Per Sandberg til VG 9. august 2013: – Hvis han blir siktet for terrorvirksomhet i Tyskland, må han bli utlevert. Mulla Krekar skal uansett utvises etter å ha sonet sin dom i Norge. * Per Sandberg i en kronikk i VG 2. august 2013: «Ved å la mulla Krekar få oppholde seg i Norge i strid med intensjonen i Flyktningkonvensjonens artikkel 1 f (a) har regjeringen ofret menneskerettighetene på alteret for politisk korrekthet.» * Siv Jensen til Dagbladet 10. juni 2010, i forkant av at Frp anmeldte Krekar for trusler: – Det er soleklare trusler fra en mann som tidligere er erklært en fare for rikets sikkerhet. Det er grovt at politiet ikke reagerer umiddelbart. Jeg tipper det er regjeringen som nekter politiet å gjøre noen ting. * Siv Jensen til VG 14. april 2011: – Vi sender ikke en mann til galgen, men i påvente av en sikker og forsvarlig retur bør han sitte i forvaring i Norge. Vi vet hva han har gjort og hva han har fått av domsavsigelser i Norge, at han allikevel lever under såpass gode forhold, er en hån mot det norske folk. * Per Sandberg til Frps nettside, 30. juli 2013: – Når mulla Krekar beskriver norske fengsler som «hoteller» burde varsellampene begynne å lyse hos regjeringen. Dessverre er det bare Fremskrittspartiet som viser handlekraft. Frem til den kriminelle overføres for soning i hjemlandet, skal personen sone i et eget utlendingsfengsel med redusert standard. Selvsagt uten dagpenger, og med et minimum av sosiale ytelser. Kilde: NTB





Ingen Krekar-lovnader

I august 2009 presenterte Frps en 101-punkts liste for å forandre Norge på 100 dager. Der heter det blant annet:

«Prioritere arbeidet med å effektuere utvisningsvedtaket av Najmuddin Faraj Ahmed (Krekar)».

Men Sandberg og Frp vil ikke lenger garantere for en Krekar-exit selv om de skulle fortsette i regjering etter valget.

Arne Strand, politisk kommentator i Dagsavisen.

- Garantien i Krekar-saken er at det i denne regjeringen jobbes med å få ham ut av Norge. Jeg tror ikke vi er enestående i denne sammenhengen. Jeg tror også andre land i Europa har sine «Krekar-saker». Vi må komme frem til internasjonale avtaler som gjør at vi klarer å ta fatt på denne typen enkeltsaker og får en felles politikk, sier Sandberg.

- Slike parodier og farser kan ikke fortsette fordi det går på rettssikkerheten løs. Velgernes tro på at vi klarer å skape beskyttelse og sikkerhet blir redusert når vi har denne typen saker gående.

Fakta: Krekar

* Dømt til fengsel i fem år i 2012 for trusler mot Erna Solberg og tre kurdiske menn. Straffen senere redusert til to år og ti måneders fengsel av Borgarting lagmannsrett. Krekar ble samtidig frifunnet for anklager om oppfordring til terror. * Etter endt soning i januar 2015 besluttet Oslo politidistrikt å tvangsflytte ham til et asylmottak på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. Borgarting lagmannsrett opphevet senere vedtaket. * I februar 2015 uttalte Krekar seg til NRK om en av kurderne han tidligere var dømt for å ha truet. Politiet så på dette som nye trusler og offentlig oppfordring til straffbar handling. * 30. oktober samme år ble Krekar dømt i Oslo tingrett til halvannet års fengsel for trusler og til å betale 75.000 kroner i erstatning. Ble senere frifunnet i Borgarting lagmannsrett. I en sivil sak ble han likevel dømt til å betale 40.000 kroner i oppreisning til kurderen. Krekar krevde samtidig selv 200.000 kroner i oppreisning etter at han ble frikjent. * 12. november 2015 ble Krekar pågrepet som en av en rekke menn i flere land i Europa, i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax, og krever ham utlevert. * 9. juni startet Oslo tingrett behandlingen av utleveringsbegjæringen for Krekar og en 42 år gammel irakisk statsborger bosatt i Drammen. * 29. juni slo Oslo tingrett fast at Krekar kan utleveres til Italia. * 21. oktober fastholdt Borgarting lagmannsrett at Krekar kan utleveres. * 23. november forkastet Høyesterett Krekars anke over lagmannsrettens avgjørelse. * 30. november opplyser Riksadvokaten at Italias begjæring om utlevering av mulla Krekarvil bli trukket tilbake, og beordrer at Krekar løslates. *Rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte i saken skulle startet 13. mars i Bolzano, men ble utsatt til slutten av oktober på grunn av behov for oversetting av flere lydopptak, ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA. Kilde: NTB

Tiltalen mot Krekar.

Eksperter bruker sterke ord om at Frp har brukt Krekar saken som ett av sine fremste politiske våpen, uten å lykkes.

- Det er en skandalesak for Frp. De gikk til valg for fire år siden på et soleklart løfte om å få ham ut av landet. De tok ikke hensyn til alle problemene som kunne oppstå. Siv (Jensen) var tydelig på at mannen skulle ut. Punktum. Etter fire år går han ennå løs i Oslo, sier politisk kommentator i Dagsavisen Arne Strand til Nettavisen.

- Dette er brudd på et valgløfte større enn bompengeringen, som de skulle avskaffe. Det har heller ikke skjedd. De har også hatt justisministeren i hele perioden. De har ingen å skylde på. Den forrige justisministeren (Anders Anundsen, journ. anm.) forsøkte å instruere politiet til å plassere ham på Kyrksæterøra, men klarte det ikke. Dette er et eneste langt politisk mageplask av dimensjoner.

- Mange viktige Frp-saker

Det skinner gjennom at partileder Jensen ikke ønsker å få frisket opp minnene om Krekar-saken.

- Vi har ikke fått sendt ham ut av landet riktig ennå, men til gjengjeld har vi hatt kontroll på hvor han har oppholdt seg i hele perioden, sier hun til Nettavisen.

Frp-leder Siv Jensen.

- Krekar-saken var en av Frps viktigste saker foran forrige stortingsvalg, og dere har ikke fått ham ut. Hvilke tanker gjør du deg om det?

- Det er mange saker som er viktig for Frp. På mange områder har vi fått betydelig gjennomslag, på noen områder har vi ikke kommet i mål. Men vi kommer til å fortsette å jobbe med de sakene vi foreløpig ikke har løst.

- Krekar-saken går igjen, igjen og igjen. Det er en sak jeg tror irriterer veldig mange mennesker, avslutter Jensen.

Tajik: - Folk mister troen på politikere

Arbeiderpartiet (Ap) satt i regjering fra 2005 - 2013 og klarte heller ikke å få ut Krekar. De kommer likevel med politiske stikk mot den sittende regjeringen. Spesielt siden de gikk så høyt ut i Krekar-saken.

Hadia Tajik, nestleder i Ap.

- Løftene om å få ham ut er en av mange saker Frp prøvde å fremstille som enklere enn de virkelig er. Til offentlig beskuelse har de ennå ikke fått ut Krekar, ikke statliggjort eldreomsorgen eller fjernet bompengeringene, slik de lovet, sier nestleder i Ap og leder av Justiskomiteen på Stortinget Hadia Tajik til Nettavisen.

- Denne måten å fremstille politikk på er også noe som gjør at folk får inntrykk av at ting kan løses på en enklere måte enn det det faktisk gjør. Dette fører til at folk mister troen på politikere og kan miste troen på demokratiet når de gir løfter de vet ikke er mulig å gjennomføre.

Professor i sammenlignende politikk Frank Aarebrot.

Professor i sammenlignende politikk Frank Aarebrot, som også er medlem av Ap, mener også at Krekar-saken er en politisk tabbe.

- Det er med Frp som med USAs president Donald Trump. Det er lett for dem å si ting i valgkamper, men så viser det seg at det ikke er så lett å sitte i regjering. Jeg håper de hvert fall har lært at de må være forsiktig med å gi løfter i enkeltsaker, selv om det er høyprofilerte og populære saker som i tilfellet med Krekar.

- Siv ga seg selv en stor fallhøyde da hun i landsmøtetalen foran 2013-valget lovet å få Krekar ut. Det blir en dårlig sak for Frp når de har vært så dumme å love å kaste ham ut. Den forrige regjeringen klarte det ikke selv om de satt åtte år ved makten. Frp burde tenkt seg om.

Krekars forsvarer Brynjar Meling har ikke besvart Nettavisens henvendelser i denne saken.

