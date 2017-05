ANNONSE

I løpet av første kvartal 2017 mottok Nav til sammen varsler om 6.900 mulige oppsigelser og permitteringer, mot 14.700 i samme periode i 2016.

60 prosent av varslene i første kvartal gjaldt oppsigelser. Dette er en nedgang fra 68 prosent i fjor.

– Flere undersøkelser har vist økt optimisme blant norske bedrifter den siste tiden. Dette bekreftes også gjennom at vi nå mottar færre varsler om oppsigelser og permitteringer. At andelen permitteringer øker kan også være en indikasjon på at bedriftene ønsker å beholde kompetansen, fordi de ser for seg at markedet er på bedringens vei, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ett av tre varsler kommer fra industrien. I Rogaland ble 105 personer berørt av varsler om mulige oppsigelser og permitteringer i mars. Det er det laveste nivået siden nedgangskonjunkturen begynte i 2014.

– Vi merker en positiv utvikling på Sør-Vestlandet, med langt færre varsler i første kvartal i år enn i første kvartal i fjor, sier Vågeng.

Oslo hadde flest berørte i mars med 1400 personer, som er det høyeste antallet registrert i Oslo de siste tre årene, men 800 av varslene kom fra én bedrift.

Alle bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte, må varsle Nav. (©NTB)

