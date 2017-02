Første Storebrand-utbytte på fem år - 20 millioner til Trøim og Midelfart

ANNONSE

For første gang på fem år vil Storebrand betaler ut utbytte til aksjonærene. Utbytte vil være på 695 millioner kroner, tilsvarende 1,55 per aksje for regnskapsåret 2016.

Det fremgår av selskapet kvartalsrapport onsdag.

Tor Olav Trøim og hans forlovede Celina Midelfart eier aksjer i selskapet. Trøim er eksponert for ti millioner aksjer i Storebrand, mens Midelfart Capital eier tre millioner aksjer. Dermed kan superparet se frem til en utbetaling av utbytte for rundt 20 millioner kroner.

Gode penger

KOMMER MED GODE NYHETER. Odd Arild Grefstad, direktør i Storebrand.

Trøim og Midelfart har tjent gode penger siden bruddet med John Fredriksen for to år siden.

Det kjente finansparet har blant annet kjøpt seg opp i Storebrand. Der skal de nå sitte på en urealisert gevinst på rundt 290 millioner kroner før dagens nyhet. Paret inn i Storebrand våren 2015, og er representert i styret med to medlemmer.

Renter har tynget

Det lave rentenivået de senere årene har gjort at pensjonsgiganten har måttet kutte kostnader kraftig og kutte utbytte til aksjonærene. Dette har også sendt aksjekursen kraftig ned.

Nå ser det imidlertid lysere ut for selskapet, som er Norges største innen tjenestepensjon.

- Etter de siste årenes målrettede arbeid med å styrke solvensmarginen og oppreserveringen for økt levealder, utbetaler vi utbytte for første gang siden 2011. Vi forventer en gradvis økning i utbyttegraden de neste årene, sier Grefstad i en melding.

For 2017 forventes et utbytte på over 35 prosent av konsernresultatet før amortisering etter skatt. Forventet utvikling i solvensmargin tilsier en gradvis økning i utbyttegrad utover dette fra 2018

Storebrand la også frem kvartalstall onsdag. De viste et konsernresultat på 912 millioner kroner i 4. kvartal og 2.913 millioner kroner i 2016.