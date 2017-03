Frykt for lav pensjon gir fondsrekord

ANNONSE

1000 milliarder kroner sto ved utgangen av februar investert i norske fond. Det er 900 milliarder kroner mer enn ved årtusenskiftet og ny rekord i Norge, ifølge Verdipapirfondenes forening (Vff). Det skriver Dagens Næringsliv (DN) mandag.

Folks frykt for lav pensjon er en viktig årsak til fondssparing. 800.000 nordmenn sparer i verdipapirfond månedlig. Det, sammen med en sterk interesse for norskregistrerte fond i utlandet, ligger bak rekorden.

- Det er ikke hver dag vi passerer 1000 milliarder kroner. Veksten skyldes to forhold. Det er blitt satt inn mer penger enn det er blitt tatt ut, og så er det avkastningen som er i fondene. Siden årtusenskiftet har forvaltningskapitalen vokst med 900 milliarder kroner. Anslagsvis 340 milliarder av dette kan tilskrives avkastning, resten er nettotegninger, sier administrerende direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes forening (Vff) til DN.

Førsteamanuensis Trond Døskeland ved NHH tror nettopp pensjonsparing er en viktig årsak til den sterke veksten i sparing i verdipapirfond.

Han opplyser at 1000 kroner i en månedlige spareavtale fra år 2000 er blitt til 361.115 kroner i et norsk aksjefond. 416.481 kroner i et globalt aksjefond. Sparing i bank i samme periode er blitt til 252.451 kroner. (det er tatt høyde for at kostnadene i fondene var 1,7 prosent årlig)

Til tross den nye rekorden minner om Zakariassen om at det er en stor andel nordmenn som ikke sparer i fond. Noe han mener er bekymringsfullt med tanke på at det er ventet lavere pensjon i fremtiden.

