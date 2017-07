Frykter at kona dør mens de venter på livreddende kreftmedisiner som ikke er godkjent i Norge

Finn Helge har tatt opp kampen for at norske myndigheter skal få opp farten og godkjenne nye medisiner som har kommet på markedet.

Kona er diagnostisert med en uheldbredelig kreftsykdom og har fått sitt fjerde tilbakefall.

- Jeg tror jeg snakker på vegne av hundrevis av kreftpasienter i Norge når jeg ber om et hurtigspor for nye banebrytende medisiner for beinmargskreft, sier Finn Helge Quist fra Haugesund til Nettavisen.

Quists initiativ gjelder nye medisiner for myelomatose, men også problemet med sen saksbehandlingstid for andre diagnoser.

Med en kone som kjemper mot kreften, klarer ikke Quist å slå seg til ro med at nye medikamenter som benyttes ved offentlige sykehus i Danmark og ellers i Europa ikke brukes på norske sykehus. Han vet at kjemper på vegne av flere.

Demonstrasjon foran Stortinget



Han har nå tatt initiativ til en demonstrasjon foran Stortinget 28. august. Demonstrasjonen vil mønstre pasienter med dødelig kreft og deres pårørende.

«Våre politikere later ikke å ta på alvor at norske pasienter med uhelbredelig kreft dør mens de venter på at livreddende medikamenter skal godkjennes for bruk ved norske sykehus.», skriver Quist på Facebook.

Blodkreftforeningen, Kreftforeningen og Brystkreftforeningen uttrykker støtte til initiativet.

Det de ber om er at Norge i større grad følger EU-sporet for denne type kreftmedisiner, et spor som også sikrer mellomfinansiering til endelig godkjenning foreligger. Quist sier han ikke forventer et ja til alle typer medisiner og kreftbehandling som er oppe til vurdering:

- Vi har full forståelse for at det må gjøres en helseøkonomisk vurdering. Det vi protesterer på er den urimelige lange saksbehandlingstiden og det taket som er satt for behandlingen, et tak vi mener er for lavt. Hvordan kan det ha seg at danskene har råd til å innføre disse medisinene, mens Norge avslår flere av de samme medisinene på grunn av økonomi? spør han.

Langsom behandlingstid



Quist vil endre det norske godkjenningssystemet:

- Det er ikke ønskelig at alle typer medisiner får den samme behandlingen. Når det kommer nye, livreddende og banebrytende medisiner som fyller et udekket medisinsk behov og godkjennes i EU,ønsker vi en ny prosedyre med et hurtigspor i Norge - slik man har det i EU. Det vil sikre at pasientene som venter får tilgang på disse medisinene raskere, sier han.

Han betegner dagens behandlingstid på dette området som svært langsom:

- Det er nå syv behandlinger som er til vurdering. To av disse er allerede avslått fordi norske myndigheter mener de er for dyre. De fem andre behandlingene sitter fast i det jeg vil kalle byråkratisk sirup. I mellomtiden dør pasienter fordi de ikke får disse medikamentene, sier han.

Quist har vært i dialog med helseminister Bent Høie (H) og helsepolitikere på Stortinget. Så langt føler han at lite har kommet ut av det.

Høie har takket ham for engasjementet og synspunktene hans og sagt at han forstår at det er vanskelig og frustrerende for pasienter med en alvorlig kreftsykdom å høre at det finnes nye medikamenter på markedet som de ikke får tilgang til.

Allerede godkjent i EU-land



Samtidig har han pekt på at helsemyndighetene må sikre at legemidler er effektive gjennom kliniske studier og metodevurdering. Ifølge Høie er effekten av behandlingen for mange av de nye kreftlegemidlene på markedet ikke tilstrekkelig bekreftet eller ressursbruken kan være for omfattende i forhold til nytten av behandlingen.

Quist på sin side argumenterer med at medikamtene det er snakk om allerede er godkjent og i bruk i EU-land.

- Det virker ikke logisk at medikamenter som allerede er vurdert av EUs medisinske råd og i USA som sikre og effektive, skal gjennom en ny langsom saksgang i Norger, sier han.