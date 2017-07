Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel under pressekonferansen der han kunngjorde at tyske myndigheter advarer tyskere mot å reise til Tyrkia etter at en tysk menneskerettighetsaktivist ble pågrepet og varetektsfengslet for terrorrelatert virksomhet. Foto: Kay Nietfeld (AP / NTB scanpix)

Full diplomatisk krise mellom Tyskland og Tyrkia