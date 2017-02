Full krangel om Trumps England-besøk

ANNONSE

Ordstyrer ved Underhuset i Det britiske parlamentet, John Bercow, sier at nei til at USAs president Donald Trump skal få holde tale til Storbritannias folkevalgte i Westminster Hall, når Trump etter planen besøker landet i juli.

Bercow begrunner motviljen overfor Trumps tale med at Parlamentet er motstandere av «rasisme og kjønnsdiskriminering».

Bercow er en av tre parlamentariske ledere som må godkjenne enhver invitasjon til å få holde tale til et samlet parlament i London.

163 parlamentsmedlemmer imot

- En tale av en utenlands statsmann til de to kamrene i Parlamentet er ikke en automatisk rettigheten, det er en ære man gjør seg fortjent til, sa Bercow mandag, som et svar på en erklæring fra 163 parlamentsmedlemmer som protesterer mot at Trump er invitert til å holde tale i Westminster Hall, skriver CNN.

Bercow hevdet også at hans motstand mot Trumps statsbesøk bare har økt etter at USA iverksatte et reiseforbud for reisende fra sju hovedsaklig muslimske land.

- Før iverksettingen av migrantforbudet ville jeg selv ha vært sterkt imot en tale fra president Trump i Westminster Hall, sa han i talen til parlamentsmedlemmene.

- Etter ileggelsen av migrantforbudet er jeg bare enda sterkere imot det, la han til.

Verdsetter sterke bånd

Ordstyreren poengterer at Storbritannia verdsetter det sterke båndet landet har til USA.

- Men jeg mener klart at vår motstand mot rasisme og kjønnsdiskriminering, og vår støtte til likhet for loven og til en uavhengig domstol, er enormt viktig å betrakte for Underhuset, sa Bercow.

Trumps planlagte besøk til Storbritannia har skapt store debatter både blant britiske politikere og blant det britiske folket.

Sterke reaksjoner

Medlemmene av Parlamentet skal møtes 20. februar for å diskutere underskriftskampanjen der mer enn 1,6 millioner briter har uttrykt sin motstand mot et Trump-besøk. En motkampanje til støtte for Trump, som har samlet mer enn 100.000 underskrifter, skal også diskuteres.

Green Party-leder Caroline Lucas er en av politikerne som hyller Bercow etter hans tydelige melding.

«Bra, ordstyrer! Sier tydelig ifra om sin motstand mot idéen om at Donald Trump skal tale til Parlamentet i Westminster Hall - applaus bryter løs!» melder hun på Twitter.

Tidligere CNN-programleder Piers Morgan, som beskriver seg selv som en nær venn av Donald Trump, har ikke like mye godt å si om Bercows melding.

«Storbritannia mener nå offisielt at Kina har mer akseptable verdier enn USA. Dette er fullstendig galskap,» skriver Morgan på Twitter, og sikter til at Parlamentet lot Kinas president Xi Jinping holde tale til Parlamentet i oktober i 2015.

