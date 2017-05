Full priskrig mellom Elkjøp og Power

ANNONSE

Expert skifter navn til Power og har denne uken åpning av tre nye butikker, på Lade i Trondheim, Forus i Stavanger og Slependen i Asker.

I den sammenheng lokker nykommeren med produkter med særdeles kraftige prisavslag på blant annet MacBook Air, iPhone 7 og diverse hvitevarer.

Expert bytter navn til Power

Det går ikke upåaktet hen hos konkurrenten Elkjøp, som er markedsleder innen elektronikkbransjen og Power/Experts store konkurrent.

Elkjøp lokker nemlig med «happy days» hos sine butikker på nettopp Lade, Forus og Slependen, altså de butikkene som ligger nærmest de nye Power-butikkene. Butikkene har i den sammenheng utvidede åpningene, i likhet med Power, og kjører kampanje på nøyaktig de samme produktene.

Det er bare en forskjell, Elkjøps tilbud er enda litt bedre. blant annet selges Power en 13-tommers MacBook air til 5990 kroner. Elkjøp tilbyr den samme til 5795 kroner.

Skal du kjøpe den samme PC-en på Eplehuset, må du til sammenligning ut med 10.700 kroner.

Slakter Experts navnebytte

– Ikke bekymret

Anders Nilsen, sjef i Power/Expert i Norge, tar konkurranse med knusende ro.

– Jeg synes det er fantastisk at Elkjøp nå erkjenner at Power er på vei inn i Norge. Vi er blitt større enn konkurrentene i de områdene hvor de opererer i Danmark og Finland. Det er tydelig at de er redd for at den posisjonen som vi tar, sier Nilsen.

Han mener også at kundene er med på notene. Han viser at på Forus var det ingen utenfor butikkene til Elkjøp, men 2.000 i kø utenfor butikken til Power.

(Saken fortsetter under bildet.)

EPLEKRIG: Apple sine produkter er populære i priskrigen mellom de to elektrogigantene.



– Kundene forstår at det Elkjøp gjør, er et forsøk på å ødelegge for oss, men vi opplever at folk er interessert i vårt nye konsept. Jeg tror bare slik konkurranse gjør at folk blir mer klar over vårt nye konsept, som vi opplever kjempesuksess med, sier Nilsen.

Han forteller at på Powers første lansering på Alnabru torsdag 5. mai, kom det ifølge Nilsen 10.000 besøkende på åpningen og butikken omsatte for 20 millioner kroner.

Vil vise hvem som er markedsleder



Elkjøp innrømmer at «happy days»-kampanjen ikke er tilfeldig.

– Vi har holdt på med dette i 55 år, og vi har lovet forbrukerne at vi skal være prisledende på elektronikk. Det står vi ved uansett hvem vi konkurrerer mot, sier administrerende direktør Fredrik Tønnesen i Elkjøp til Nettavisen.

–Er dette lokketilbud på varer dere ikke har?

–Absolutt ikke. På noen varer vil det være noe ventetid. På Mac kan det være to uker ventetid, fortsetter Tønnesen.

–Så alle skal få?

– Denne kampanjen er en grei anledning til å vise hvem som er markedsleder. Vi er fire ganger større enn de andre. Derfor kan vi også gjøre billigere innkjøp enn de andre. Jeg ønsker Power velkommen til vår hjemmebane, sier Elkjøp-direktøren.

Vil ikke møte Elkjøp



Det ble kjent at Expert bytter navn til Power i forrige måned. Ifølge selskapet selv skal ikke Power-butikkene bare innebærer et nytt navn, men en helt ny drakt med et «helt annen servicetilbud og sortiment» og dessuten elektroniske priser som blir oppdateres live hele tiden.

Tross et prisløfte om alltid å være billigst, sier Nilsen at imidlertid Power ikke vil møte Happy Days-prisene til Elkjøp.

– Vi har en prisrobot som passer på at vi har laveste prisene på produktene som er tilgjengelig, men prisroboten er ikke justert mot åpningstilbud. Det er et unntak, sier han.

Han mener imidlertid at hvis du vil kjøpe produktene hos Elkjøp, så vil du slite.

-Vi har over lengre tid jobbet for å få produktene inn på lager. Skal du kjøpe hos konkurrenten, snakker vi nok om en veldig lang leveringstid. I dag fikk vi besøk av kunder som først hadde vært hos Elkjøp, men fikk høre at produktet ikke var på lager, så de gikk til oss i stedet, sier han.

Har du fått med deg denne videoen?