Går knallhardt ut mot Oslo-utbyggere: - Dette blir som New York og Shanghai

Velforeningene for Husebyåsen og Montebello går knallhardt ut mot utbyggerne av Husebyplatået på Montebello.

– Ekstrem fortetting og utnyttelse

I februar presenterte Estate Nyheter de nye planene for Husebyplatået som JM Norge og Miliarium Bolig står bak. Selskapene kjøpte den 57 mål store Statnett-eiendommen for ca. 700 millioner kroner i 2014.

Estate Nyheter har tidligere omtalt at Fortidsminneforeningen er svært kritisk til planene for Husebyplatået.

Nå har også innbyggerne kommet på banen gjennom Husebyåsen Vel og Montebello Vel.

De to velforeningene har sendt et felles brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) hvor det rettes kraftig kritikk mot planene.

– Forslaget medfører at planområdet får en ekstremt høy befolkningstetthet tilsvarende 45-55 prosent av maksimal befolkningstetthet i metropoler som New York og Shanghai. Befolkningstettheten i planforslaget er faktisk ekstremt høy og kan sammenlignes med den mest kompakte og tette vi finner internasjonalt, skriver velforeningene, som ikke kan se at det er gitt noen planfaglig eller annen begrunnelse for hvorfor dette området skal tåle en slik utbygging.

De mener også at forslaget undergraver kommunens planprosess og evne til å sikkerstille en bærekraftig og langsiktig byutvikling.

– Byutviklingen overlates til utbyggere og krefter som ønsker flest mulig innbyggere på minst mulig areal. De som ønsker seg hit, har plutselig blitt viktigere enn hensyn til dem som bor her og hva som er langsiktig bærekraftig for byen. Fortetting har blitt eneste hensyn, og utbyggerstyrt utbygging har erstattet ansvarlig byplanlegging, skriver velforeningene.

De hevder også at forslaget åpner opp for en planløs punktfortetting langs alle stasjonsnære områder.

– Etter vårt syn vil den foreslåtte utbyggingen i realiteten ødelegge et meget velfungerende småhusområde. I tillegg vil utbyggingen med sin ekstreme fortetting og utnyttelse kunne initiere en spekulasjonsdrevet prisoppgang på stasjonsnære eiendommer over hele Oslo, skriver velforeningene til PBE.

