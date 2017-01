ANNONSE

Coops 1,5 millioner medlemmer får i disse dager utbetalt 752 millioner kroner i kjøpeutbytte for 2016.

Det er 82 millioner kroner mer enn i fjor, opplyser selskapet i en pressemelding.

Aldri før har det blitt utbetalt et større kjøpeutbytte.

– Medlemmene er våre beste kunder og hver og en har bidratt til at vi i år igjen kan betale ut et solid kjøpeutbytte, sier konsernsjef Geir Inge Stokke i Coop Norge SA fornøyd.

Alle samvirkelag utbetaler i år kjøpeutbytte til sine medlemmer innen 1. februar.

Pengene blir satt inn på den enkeltes medlemskonto i sitt samvirkelag.

– Dagligvarebransjen omsetter hvert år for godt over 160 milliarder kroner. Når vi i Coop snakker om verdiskapning, tenker vi ikke på å gjøre noen få rike. Vi skaper i stedet verdier for de mange. I 2016 utgjorde medlemsomsetningen hele 41 milliarder kroner, som er 14 prosent mer enn i 2015.