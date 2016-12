Gigantskip med 17 mann om bord holdes mot været

ANNONSE

De ni fortøyningspunktene, som var festet i seks pullerter, ga seg nesten samtidig, melder Sysla.

– De har røket tvers av, sier Jane Arnesen, havnesjef i Lyngdal kommune til nettstedet.

Det er uværet Urd som får skylda, ettersom kraftig vind rammet havna ved 8-tiden mandag morgen.

Uværet herjer fortsatt, og Arnesen forteller ved 17-tiden at to taubåter holder skipet med baugen mot været. Skipet har sluppet tre anker i Rosfjorden, hvor det ikke ligger til hinder for annen trafikk. Når uværet slipper, skal båten fortøyes igjen.

– Så langt har vi kontroll, sier Arnesen.

Oljetankeren kom til Lyngdal i februar, og eies av Brasil-rederiet SBN-Offshore.

Ekstremværet Urd har nådd orkan styrke, melder Meteorologisk institutt. Over 10.000 husstander er uten strøm i flere fylker.

Ekstremværet Urd blåste til orkan styrke flere steder i landet mandag kveld, melder Meteorologisk institutt.

To steder hadde orkan (over 32,6 meter i sekundet) i middelvind, vind målt over ti minutter, klokka 18 i dag. Det var Eigerøy ved Egersund i Rogaland, og Røldalsfjellet i Hordaland, der målepunktet ligger 1370 meter over havet, ifølge NRK.

– Med 39,9 meter i sekundet er det meste som er målt i dag, med unntak av at Røldalsfjellet også hadde 42 meter i sekundet klokken 02 i natt, sier vakthavende meteorolog Aurora Stenmark ved Meteorologisk institutt til kanalen. (©NTB)

