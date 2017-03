Gikk av etter Vimpelcom-skandale - fikk 17 millioner

Finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen i Telenor gikk av på dagen i 29. april i fjor, samme dag som Deloitte la frem en rapport om Telenors håndtering av korrupsjonssaken i Vimpelcom.

I Telenors årsrapport, lagt frem onsdag, fremgår det at begge direktørene fikk med seg en god slump penger ut døren.

Aa får utbetalt 11,7 millioner kroner gjennom forliksavtalen, mens Espen får 5,2 millioner. Summen til Aa inkluderer 6,7 millioner kroner i forbindelse med avslutning av individuell pensjonsavtale.

Viste bekymringsmeldinger

Rapporten til Deloitte kom etter at en Telenor-ansatt fra 2011 gjentatte ganger varslet om bekymringsfulle korrupsjonsmistanker knyttet til Vimpelcoms investering i Usbekistan, men uten at dette nådde fram til konsernsjef og styre.

Det har i den sammenheng blitt stilt spørsmål ved måten Aa og Espen behandlet bekymringsmeldingene om korrupsjon.

Aa og Espen har imidlertid begge insistert på at de ikke har gjort noe galt. Aa har dessuten sagt at han ikke gikk av på grunn av Vimpelcom-saken, men på grunn av manglende tillit mellom han og konsernsjef Sigve Brekke.

Kommunikasjonsdirektør Glenn Mandelid i Telenor sier at avtalen er knyttet til standardbetingelser når en direktør i Telenor-ledelsen fratrer.

- Begge to hadde standard fratredelsesavtaler. Det innebærer at de får seks måneders lønnet permisjon og seks måneders etterlønn. I tillegg har Aa en egen pensjonsavtale med allerede opptjente rettigheter som han fikk utbetalt, sier Mandelid til Nettavisen.

Viste svakheter

Ifølge Telenor selv hadde ikke Deloitte funnet at Telenor-ansatte har vært delaktige i korrupsjon eller andre lovbrudd, men rapporten avdekket svakheter internt i selskapet.

- Rapporten synliggjør også svakheter knyttet til organisering, kommunikasjon og lederskap i denne saken. Dette er alvorlig. Styret og ledelsen erkjenner at vi må forbedre måten vi arbeider på. Det er en selvfølge at lover og regler skal følges, men vi må strekke oss lenger. Det skal aldri være tvil om at vi i Telenor etterlever våre etiske retningslinjer, sa Gunn Wærsted, styreleder i Telenor ASA, i en pressemelding, i anledning rapporten.