Gir bort 100.000 flasker julebrus og flere paller med pepperkaker

ANNONSE

Dette er ingen aprilspøk. Matvarekjeden Coop må kvitte seg med 96 paller med julebrus og 30 halvpaller med pepperkaker før 1. april.

Bare i pant utgjør flaskene en verdi på 105.000 kroner.

Alt sammen skal deles ut gratis før påske, men det er én hake ved tilbudet. Coop deler bare ut pallevis. I tillegg har alt sammen en «best før»-dato. Det holder ikke helt til neste jul.

– Hvordan har dere klart å feilberegne så mye?

– Det er litt vanskelig å si hvorfor vi bli sittende igjen med 100.000 flasker julebrus. Det tyder på at vi har bommet litt på bestillingen. Det kan ha sammenheng med at vi trodde vi skulle selge mer enn i 2015. Priskriger på sånne produkter kan også spille en rolle, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til Nettavisen.

Han tror en annen forklaring kan være at nordmenn har endret drikkevanene sine.

Billigere å helle ut



Kristiansen forteller at det billigste for Coop hadde vært å helle ut brusen. Da slipper matvarekjeden å betale sukkeravgiften og får tilbake panten, men strider mot kjedens nullvisjon.

– Det innebærer at vi gjør det vi kan for å unngå å kaste brukbar mat eller drikke, sier Harald Kristiansen i Coop.

Les også: Maarud avvist av Høyesterett

– Hva er innkjøpsverdien på varene?

– Det er noe vi aldri går ut med.



Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Det er ingen vits å legge seg i kø utenfor nærmeste Coop-butikk. Pallene vil bli annonsert på Finn.



– Primært håper vi å kunne gi bort brusen mot avhenting i deres nærmeste Coop-butikk til lag eller foreninger som kan få bruk for den i forbindelse med lokale arrangementer. Det er derfor ikke førstemann til mølla som gjelder for Finn-annonsen, og vi ber om en kort begrunnelse, sier Kristiansen i Coop.

GIR TOMMEL NED: Ernæringsfysiolog Christine Gørbitz ved Ahus synes ikke noe om Coops siste stunt.

Advarer «fysne» nordmenn



Men aldri så godt at det ikke er galt for noe. For her er det både sukker og tomme kalorier.

– Dette synes jeg ikke er en god idé. Jeg vil absolutt ikke råde noen til å benytte seg av et slikt tilbud. Det er ingen næringsstoffer i disse produktene og dette bidrar ikke til å senke sukkerinntaket i den norske befolkningen, sier klinisk ernæringsfysiolog Christine Gørbitz ved Ahus til Nettavisen.

Les også: – Dette er den beste og verste snacksen

– På en annen side er det fint at man deler ut for det er altfor mye mat som kastes. Det er veldig bra ...

– ... men er det stort bedre at slike varer deles ut gratis?

– Nei, det kan du si. Dette er ikke produkter som bidrar med noe positivt til folkehelsa. Man ønsker ikke at nordmenn skal drikke brus og spise pepperkaker, selv om det er godt, sier Gørbitz.

Også i 2016 måtte Coop kvitter seg med masse julebrus. Da ble flaskene som var til over fra julefeiringen dumpet til 2,90 kroner for én og en halv liter i butikk.

Hva synes du om tilbudet? Si din mening i kommentarfeltet!