Gladmelding for AS Norge

Norske arbeidsgivere forventer økning i ansettelsesaktiviteten i andre kvartal 2017, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. – Vi har ikke sett så mye optimisme hos arbeidsgivere på fire år. Dette er gode nyheter for jobbsøkere i hele Norge, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Det sesongjusterte nettotallet for antall arbeidsgivere som planlegger oppbemanning i neste kvartal, er +6 prosent, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.

– Vi ser utvilsomt en gryende optimisme blant norske arbeidsgivere. Utsiktene er positive i både privat og offentlig sektor. Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brath.

Sammenlignet med forventningene fra samme kvartal i 2016 har ansettelsesforventningen steget i seks av ni observerte sektorer og fem regioner.

– Utviklingen vi ser for 2017 sammenlignet med 2016 samsvarer godt med den forventede utviklingen i arbeidsmarkedet, sier Brath.

Størst vekst i Nord-Norge

Nå går det mot lysere tider også på arbeidsmarkedet i Nord-Norge. Med en netto forventet bemanningsøkning på + 11 prosent er dette den mest optimistiske landsdelen i Norge. Nord-Norge har ikke hatt tilsvarende forventninger siden 2011. Det store taktskiftet i forventning kommer etter et snitt på 0 prosent for 2016, og en netto forventet bemanningsøkning på 2 prosent i forrige kvartal.

– Etter et tregt 2016 signaliserer arbeidsgiverne i nord nå en gryende optimisme. Økt aktivitet i havbruk, reiseliv og teknologi gir utslag i en boom i regionens sysselsettingsforventninger, sier Brath.

Arbeidsgivere på Østlandet og Sør-Vestlandet har også sterke prognoser for det kommende kvartalet. Forventningene på Østlandet har nå økt tre kvartaler på rad og tallet for netto forventet bemanningsøkning ender på 7 prosent, som er det høyeste nivået på tre år. Sør-Vestlandet melder inn nok et sterkt kvartal, med og ender på 8 prosent.

Høy aktivitet hos små bedrifter

Et stort bidrag til neste kvartals ansettelsesvekst kommer fra små bedrifter. Selskaper med mellom 50 og 99 ansatte forventer enn netto forventet bemanningsøkning på 13 prosent i kommende kvartal. Mikro- og mellomstore arbeidsgivere har mer forsiktige bemanningsplaner, med og ender på henholdsvis 5 prosent og 4 prosent vekst. Store bedrifter, med mer enn 250 ansatte, forventer derimot å stå på stedet hvil i kommende kvartal.

– Etter at de store bedriftene økte bemanningen i forrige kvartal, forventer vi at de små og mellomstore nå vil følge etter. Små og mellomstore bedrifter utgjør det store flertallet av arbeidsgivere i Norge, noe som betyr at disse tallene sannsynligvis betyr bedre og flere muligheter for jobbsøkere over hele landet, sier Brath.

Positive utsikter i privat sektor

Av de ni sektorene som er med i undersøkelsen, er det best utsikter i bygg og anlegg, som ender opp med en netto forventet bemanningsøkning 13 prosent. Forventningene i handel og service og offentlig sektor er også oppmuntrende, med en netto forventet bemanningsøkning på 9 prosent. Sammenlignet med andre kvartal 2016 er forventningene for industrisektoren nå hele 9 prosentpoeng sterkere.

Bare én sektor forventer netto nedbemanning. I olje og gass-sektoren forventer arbeidsgivere en nettoreduksjon i antall ansatte på -3 prosent. Sammenlignet med andre kvartal 2016 rapporterer arbeidsgivere en reduksjon på -8 prosentpoeng. Bemanningen i sektoren har vært fallende siden råvareprisene falt i 2014.

Om Arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 750 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.