God avslutning på uken på Oslo Børs

Da Oslo Børs tok helg fredag, hadde hovedindeksen løftet seg 0,22 prosent til 734,42 poeng. Oljeprisen bikket 52 dollar for første gang siden slutten av mai.

Dagens mest omsatte var Statoil, som økte verdien på aksjen med 1,86 prosent. Også Telenor (+0,19), Marine Harvest (+0,34) og Petroleum Geo-Services (+0,41) var blant tungvekterne som dro opp. DNB (-0,84), Subsea 7 (-0.93), Norsk Hydro (-1,82), Orkla (-0,12) og Storebrand (-0,15) avsluttet med røde tall før helgen.

Blant de toneangivende børsene i Europa var det mange røde tall da handelen ble avsluttet fredag. DAX 30-indeksen i Frankfurt endte på 0,44 prosent ned, FTSE 100 i London endte på 1,36 prosent ned, mens CAC 40 i Paris gikk ned med nesten like mye, nemlig 1,33 prosent.

Et fat brentolje fra Nordsjøen ble fredag omsatt for mer enn 52 dollar for første gang siden 31. mai, skriver E24.

Prisen svekket seg i løpet av natten til 51,31 dollar ved 6-tiden, men løftet seg til 52,68 da handelen ble avsluttet på Oslo Børs klokken 16.30. Amerikansk lettolje omsettes for 49,66 dollar fredag.

Mandag meldte Saudi-Arabia at de vil redusere oljeeksporten kraftig i august. Etter det har oljeprisene løftet seg gradvis hele uken. Lagerstatistikk fra USA som ble offentliggjort onsdag, viste at de amerikanske oljelagrene har falt til det laveste nivået siden nyttår. (©NTB)