Statoil ble mandagens mest omsatte aksje og steg med 1,6 prosent, tett fulgt av Marine Harvest, som steg med 1,8 prosent.

Blant de øvrige store selskapene steg Yara International med 2,4 prosent, Telenor med 1 prosent og DNB med 0,8 prosent. Norsk Hydro gikk tilbake med 0,3 prosent og Orkla med 0,2 prosent.

Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen steg Seadrill med hele 14,7 prosent og ble dagens soleklare vinner. Oppgang ble det også for Golden Ocean Group, med 4,9 prosent, mens Nordic Semiconductor falt med 6 prosent.

Blant de ledende europeiske aksjeindeksene var det imidlertid nedtur mandag. CAC 40 i Paris falt med 1,1 prosent, DAX 30 i Frankfurt med 0,8 prosent og FTSE 100 i London med 0,2 prosent.

Oljeprisen er på sin side på vei opp igjen. Et fat nordsjøolje ble mandag omsatt for rundt 48,8 dollar og et fat amerikansk lettolje for rundt 46,5 dollar fatet.

