Den nye godstogruten innebærer en utvidelse av det strategiske interkontinentale jernbanenettverk Kina ha bygget opp de siste årene. Storbritannia er det åttende landet som blir en del av rutenettet mellom Kina og Europa, og London blir den 15. byen, skriver The Telegraph.

Toget rullet ut fra Yiwu, et stykke sør for Shanghai og vil først være fremme i Barking på Londons østkant om to uker. På den snaut 12.000 kilometer lange reisen skal toget gjennom Kasakhstan, Russland, Hviterussland, Polen, Tyskland, Belgia og Frankrike.

Toget til London vil bedre forbindelsen mellom Kina og Vest-Europa og styrke handelsforbindelsene mellom Kina og Storbritannia, heter det i en uttalelse fra de kinesiske statsbanene.

Kina lanserte i 2013 en strategi for å bygge jernbane- og handelsnettverk langs de gamle Silkeveiene for knytte Asia tettere til Europa og Afrika. Så langt finnes det 39 ruter som knytter 16 kinesiske byer til byer i Europa.