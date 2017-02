ANNONSE

Årsresultatet på nesten 19 milliarder kroner gjør at selskapet har bestemt seg for å betale ut utbytte til sine aksjonærer for første gang siden 2011. Selskapet er for tiden i samtaler om et oppkjøp av Opel og Vauxhall fra General Motors.

Fra før blir bilmerkene Peugeot og Citroën produsert av PSA.

Les også: Peugeot vil kjøpe Opel