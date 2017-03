ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Onsdagens nedgang er i skrivende stund på 1,22 prosent eller 2,83 dollar.

Aksjen ligger nå på 230,17 dollar. Torsdag i forrige uke stengte den på 248,22 dollar. Bare siden åpningstid tirsdag har den falt over elleve dollar.

Oslo børs: Verste fall på to måneder

Banksektoren har steget kraftig etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA, i påvente av en deregulering av bransjen.

Data fra Federal Reserve viser imidlertid at veksten i utlån har bremset kraftig opp. Mens den i april i fjor lå på 10,6 prosent, var den nede i 5,3 prosent for de tolv siste månedene til og med februar i år. Ifølge Market Watch er det ventet at fallet vil fortsette.

- Bankkreditt-tallene er forstyrrende svake, mener sjefsøkonom David Rosenberg hos Gluskin Sheff.

Den amerikanske sentralbanken hevet renten i forrige uke, etter å ha sett tegn til at den amerikanske økonomien har blitt sterkere.

Goldman Sachs er ikke alene om å falle blant storbankene i USA. Nasdaqs bankindeks KBW har falt fra 96,76 til 90,45 poeng siden 16. mars.