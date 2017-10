Google-aksjen faller etter storslått lansering

Markedets reaksjon er foreløpig lunken.

NEW YORK (Nettavisen): Google, altså Alphabet, lanserte onsdag to nye smarttelefoner av merket Pixel – Pixel 2 og Pixel 2 XL. Selskapet viste også fram en konkurrent til Amazons Echo-høyttaler, under navnet Google Home Mini, trådløse øreplugger og et nytt kamera.

De trådløse ørepluggene kan ifølge Google oversette språk på sparket dersom de brukes sammen med deres smarttelefon.

- Vi har forbedret vår evne til å oversette mer på ett år enn alle våre forbedringer de siste ti årene til sammen, mener toppsjef Sundar Pichai.

Selskapet lanserte også en laptop kalt Pixelbook og alternativet Pixelbook Pen, samt et VR-headset som et kompatibelt med smarttelefonen deres.

Google er åpenbart seriøse i sitt mål om å utfordre Apple.

Mottakelsen på Wall Street var likevel ikke som ønsket. Aksjekursen til Google endte onsdag med en nedgang på 0,64 prosent, eller 6,11 dollar, til 951,68 dollar.

Alphabet-aksjen har likevel gått opp 22 prosent hittil i år, melder Market Watch, hvilket overgår selv Standard & Poor 500s oppgang på 13,2 prosent i 2017.

Ellers så Wall Street oppgang igjen, noe som begynner å bli en vane. De tre store indeksene, Standard & Poor 500, Nasdaq og Dow Jones, klatret alle til nye topper.

S&P 500 steg 0,1 prosent til 2537,74 poeng, mens Nasdaq økte så vidt nok til å slå sin egen rekord – 0,1 prosent – og landet på 6534,63 poeng. Dow Jones steg med 20 poeng eller 0,1 prosent og endte på 22.662 poeng.

