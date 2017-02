Anthony Levandowski, sjefen for Ubers program for selvkjørende biler, under en presentasjon av sjåførløse biler i desember. Levandowski er anklaget av Google for å ha lastet ned en mengde hemmeligstemplede filer før han forlot selskapet til fordel for konkurrenten. Foto: Eric Risberg (AP / NTB scanpix)

Google saksøker Uber for å stjele bilteknologi

Googles morselskap Alphabet saksøker Uber og beskylder taxiapp-selskapet for å ha stjålet deres teknologi for selvkjørende biler.