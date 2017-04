ANNONSE

Den britiske stjernekokken Gordon Ramsay (50) er kjent for sitt enorme temperament og ekstremt strenge tone.

I et intervju med den britiske avisen The Telegraph kommer han med uttalelser som tyder på at han er relativt streng også på hjemmebane.

Sammen med kona Tana Ramsay (42) har han barna Megan (18), tvillingene Jack og Holly (17) og Matilda (15). I intervjuet forteller den styrtrike kokken, kokebokforfatteren og TV-personligheten at han har lært dem at penger ikke vokser på trær, og at de selv må jobbe for å ha råd til ting.

- De sitter ikke med oss på førsteklasse

Han sier videre at barna ikke får sitte på førsteklasse på fly, slik han og kona gjør.

- De sitter ikke med oss på førsteklasse. De har ikke jobbet i nærheten av hardt nok for å ha råd til det. I den alderen, den størrelsen og du forteller meg at de må sitte på førsteklasse. Nei, det må de ikke. Vi er veldig strenge på det.





- For å ikke skjemme dem bort

Ramsay er også klar på at barna må vokse opp og stå på egne bein. Han har nemlig ingen planer om at barna skal arve formuen hans.

- Den går definitivt ikke til barna, og det sier jeg ikke for å være ond. Det er for å ikke skjemme dem bort. Det eneste jeg har blitt enig med Tana (kona) om er at de skal få 25 prosent innskudd på en leilighet, men ikke penger til hele.

Ifølge finansbladet Forbes har stjernekokken tjent rundt 470 millioner norske kroner det siste året, skriver danske Dagens DK.

Ramsay deler ofte bilder av barna og familien på Instagram-profilen sin:

Happy #InternationalWomensDay to these beautiful ladies love you lots Gx Et innlegg delt av Gordon Ramsay (@gordongram) onsdag 08. Mars. 2017 PST

Good luck to Megan and Jack this morning running the Wimbledon half marathon for @greatormondst ! 3 weeks to go until the @londonmarathon ! Good luck to all the other runners Gx Et innlegg delt av Gordon Ramsay (@gordongram) søndag 02. April. 2017 PDT

Back home with this little nugget.... what a great night thank you #nightlyshow itv @tillyramsay01 Et innlegg delt av Gordon Ramsay (@gordongram) fredag 31. Mars. 2017 PDT

Fantastic night @unionstcafe #USCOliveGrove launch great food great room thx Holly & Tilly Et innlegg delt av Gordon Ramsay (@gordongram) mandag 20. Mars. 2017 PDT

Growing up fast.... @jackramsay1999 @hollyramsayy learning to drive this weekend please pass quickly I've gained 2 new chauffeurs good luck dad xxx Et innlegg delt av Gordon Ramsay (@gordongram) lørdag 04. Feb.. 2017 PST

Happy New Year from all the Ramsay's here's to a great 2017 Gordon x Et innlegg delt av Gordon Ramsay (@gordongram) søndag 01. Jan.. 2017 PST

