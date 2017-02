Grasrota presser demokratene til motstand mot Trump

ANNONSE

Demokratene samles i helgen for å velge ny leder og meisle ut en strategi nå som partiet står svakere enn på mange år etter det uventede nederlaget i november i fjor.

Ikke bare har USA republikansk president. Republikanerne har også flertall i begge Kongressens kamre, og en ny dommer vil gi konservativt flertall i høyesterett. I tillegg er det republikanske guvernører i 38 av USAs delstater og republikansk flertall i de fleste delstatsforsamlingene.

Partieliten har vært i tvil om hvordan de skulle håndtere Trump. Skulle de vise kompromissvilje og forsøke å lokke ham inn til sentrum, eller stå hardt på sin motstand mot Trumps beinharde linje.

Ifølge New York Times har imidlertid velgerne selv nå selv bestemt strategien. En storm av rasende telefoner og eposter, sammen med protester og store demonstrasjoner over hele landet har overbevist ledelsen om at de må yte motstand over hele linjen.

En måling denne uka fra Pew Research Center viser at nesten tre firedeler av demokratene frykter at partiet ikke vil være tøft nok. Bare 20 prosent er redd for at partiet går for langt i sin opposisjon.

Første signal

Valg av ny partileder lørdag blir det første konkrete signalet om hvilken strategi partiet faller ned på.

Tom Perez, en latino som var arbeidsminister for Barack Obama, er partiledelsens foretrukne, men han møter sterk motstand fra kongressrepresentant Keith Ellison og den 35-årige karismatiske ordføreren Pete Buttigieg fra South Bend i Indiana.

Pete Buttigieg (t.v.), Thomas Perez og Keith Ellison (t.h.) kjemper om å bli ny partileder for Demokratene.

Ellison, som var Kongressens første muslim og som støttes av Bernie Sanders, vil blant annet aktivt arbeide for å få Trump stilt for riksrett.

Gjenopprette tilliten

Men alle tre er enige om at første bud for partiet blir å gjenopprette kommunikasjonen med frustrerte hvite arbeiderklassevelgere som stemte på Trump i fjor høst.

Ellison sier at Trump stjal demokratenes budskap ved konstant å terpe på at han var den eneste kandidaten som lyttet til vanlige folks bekymringer.

En tidligere partileder, Steve Grossman, sier at Trump var langt dyktigere enn Hillary Clinton til å vise velgerne at han kunne kjenne velgernes frustrasjon.

- Han gjorde det, og hun gjorde det ikke. Det var den store forskjellen, sa Grossman til CBS radio tidligere denne måneden.

Tornado av motstand

Blant dem som nå krever aktiv motstand mot Trump, er guvernør Jay Inslee i delstaten Washington. Han støttet selv søksmålet mot forbudet mot flyktninger og innreiser fra sju muslimske land.

Jay Inslee.

- Jeg mener vi må gjøre motstand, på alle måter, overalt og alltid når vi kan når Trump utfordrer grunnleggende amerikanske verdier, sier han og viser til en tornado av grasrotstøtte til full motstand.

Men Demokratene er pinlig klar over at deres muligheter er begrenset, og partiledelsen er bekymret for at grasrotas krav langt overgår det lovgiverne kan greie, selv med sin beste vilje.

Primærvalgene

Dermed frykter ledelsen at sinte aktivister kan utfordre moderate demokrater i neste års primærvalg, på samme måte som Tea Party-aktivistene fikk kastet en rekke moderate republikanere.

Selv Bernie Sanders advarer mot å kaste moderate demokrater fra normalt republikanske delstater av frykt for at mer liberale demokrater vil tape mot republikanske utfordrere.

Bernie Sanders holder en tale under en demonstrasjon angående arbeidsplasser forrige uke.

