Gründer og forretningsmann Une Amundsen er død

Une Amundsen døde natt til torsdag, 62 år gammel, på tjenestereise til Madagaskar.

Forretningsmannen grunnla IT-selskapet SuperOffice i 1990, der han også var styreleder og største aksjonær gjennom selskapet Uneco. I 2015 omsatte SuperOffice for over 300 millioner kroner.

Amundsen hadde også en rekke andre roller i norsk næringsliv.

- Une er kjent som gründer og største eier av SuperOffice. Jeg har jobbet med ham gjennom 26 år og han var en god venn, forretningspartner og mentor. Han var helt fantastisk på alle mulige måter, sier konsernsjef Gisle Jentoft til Nettavisen.

Gigant

Programvareprodusenten SuperOffice, som leverer IT-systemer for kundebehandling og salgsstøtte, leverer dataprogrammer til mer enn 11.000 selskaper.

I Kapitals siste rangering kom Amundsen på 214. plass over Norges rikeste med en anslått formue til en verdi av 1,1 milliarder kroner.

De siste årene har den nå avdøde gründeren ikke bare engasjert seg i SuperOffice, men også i et prosjekt knyttet til Safi International hvor han drev med utviklingsarbeid i Afrika.

- Han hadde et pågangsmot, kreativitet, inspirasjon og et stort hjerte. Amundsen døde natt til torsdag, sier Jentoft.

- Han var på tjenestereise til Madagaskar da han ble syk og det oppstod medisinske komplikasjoner. Etter et kort sykehusopphold stod dessverre ikke livet til å redde.

Åpen om hjertetrøbbel

I 2005 fikk Amundsen en hjertestans, noe han har vært åpen om og snakket om i media. Helsen har vært redusert siden han igjen var på beina i 2006.

De ansatte i SuperOffice og partnere knyttet til selskapet ble orientert om dødsfallet torsdag. Amundsen etterlater seg konen Wenche og to voksne barn.

Selv om SuperOffice var Amundsens baby var hjelpearbeidet i Safi svært viktig for ham.

- For ham handlet det om å skape et bedre liv for afrikanske familier. Han ønsket å gi til dem som ikke har like mye som oss. Han motto var «Do stuff that matters» (gjør ting som betyr noe), sier Jentoft.

- I 2015 la vi en plan for SuperOffice frem til 2020. Planen er i hans ånd og foreløpig går det veldig bra. Vi har selvsagt til hensikt å gjennomføre den planen. Vi har mye å takke ham for.