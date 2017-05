Gunhild Stordalen: - Jeg kan ikke velge hvor mye tid jeg har igjen

ANNONSE

- For to år siden, fant jeg ut at jeg kanskje bare har noen få måneder igjen å leve. Jeg ble diagnostisert med en sjelden sykdom og livstruende sykdom, diffus kutan systemisk sklerodermi.

Slik innleder Gunnhild Stordalen sin tale under TEDMED-konferansen i USA. Talen er offentliggjort på konferansens nettsider, og Stordalen benyttet anledningen til å fortelle åpent om sykdommen hun ble diagnostisert med i 2014.

I talen sier Stordalen at symptomene startet med en sportsskade, som deretter fortsatte å utvikle seg. Som lege burde hun kanskje sett tegnene, sier hun, men forteller at hun fornektet det fordi hun ikke ønsket å ta innover seg konsekvensene.

Stordalen fikk cellegiftkur og eksperimentell stamcellebehandling i Nederland, men fikk tilbakefall. I fjor sommer gjennomgikk hun sin andre stamcelletransplantasjon.

- Akkurat nå finnes det ingen kur for sykdommen min, men jeg har gjennomgått en eksperimentell stamcelletransplantasjon to ganger. Vi vet ennå ikke utfallet. Jeg kan ikke velge hvor mye tid jeg har igjen, men jeg kan velge hvordan jeg vil bruke den. Derfor vil jeg fokusere på utfordringer som faktisk kan løses - akkurat nå, sier Stordalen i talen, og fortsetter:

- Akkurat som meg, har vi, som et globalt samfunn, fornektet det som skjer altfor lenge. Vi nekter å legge sammen de alarmerende tegnene: At den globale temperaturen stiger. At planter og dyr blir utryddet i et voldsomt tempo. Og sykdommer og epidemier eskalerer.

Videre sier Stordalen at det, i motsetning til hva det gjør for hennes sykdom, finnes en kur for disse globale utfordringene.

- Og det beste er at denne kuren er tilgjengelig akkurat nå. Så hva er det? Jeg snakker om mat, sier hun, og henviser til tre punkter hun mener kan bidra til å løse de globale utfordringene: Spis hovedsaklig planter, spis ren mat og spis akkurat nok - uten å kaste noe.

Gjennom sin organisasjon EAT, har Stordalen lenge satt fokus på bærekraftig utvikling for fremtidens matproduksjon. Hun har flere ganger oppfordret nordmenn til å ha et «renere», mer plantebasert kosthold med mindre kjøtt og å ha fokus på å kaste så lite mat som mulig.

