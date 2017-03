Guttene som voldtok jente (14) går fortsatt på skole, jenta får undervisning et annet sted

ANNONSE

En da 13 år gammel svensk jente ble i fjor vår voldtatt av to gutter som gikk på samme skole. Voldtekten fant sted utenfor skoleområde og -tid.

Den ene gutten ble i Lund tingrett i desember dømt for å ha voldtatt et barn, ettersom han selv var over 15 år da det skjedde. Han ble dømt til ungdomstjeneste, en form for samfunnsstraff, og må betale jenta skade-erstatning.

Jenta, som nå er 14 år, har siden ikke gått på skolen. De to guttene går fortsatt på skolen, noe som har fått flere andre foresatte til å reagere, skriver svenske medier.

- Alle tre er ofre



Rektor ved skolen sier til Sydsvenskan at årsaken er at jenta ikke orker gå på skolen etter det som skjedde, men at skolen vurderer å endre på situasjonene.

- Mange foreldre har reagert og det forstår jeg. Samtidig så er det en helhet vi må ta hensyn til. Alle tre er jo elever her og alle tre er på sett og vis ofre i saken, sier rektor til avisen.

- Alle tre er barn. Gutten som ble dømt har fått en ganske merkbar straff og er på den måten et slags offer.

Skolen er ikke pliktig til å informere om at elever er dømt, den skal i hovedsak sørge for et trygt læringsmiljø. Skolen har ikke gått ut med informasjon til andre foresatte.

- Da vi vurderte det, så risiko-bedømte vi det og tenkte at det kunne føre til økt belastning for de involverte, men også at vil ville skape bekymring.

Rektor understreker at elever og foresatt ikke trenger å uroe seg, at skolens helseteam er tilgjengelig og at det jobbes ytterligere med skolens arbeid med verdigrunnlag.

Trusler om mobbing



Jenta skal ha blitt mobbet av de to guttene forut for hendelsen i fjor vår, men rektor sier dette ble tatt tak i fra skolens side og var blitt bedre.

I avhør etter at guttene ble anmeldt, fortalte jenta at guttene truet med å fortsette mobbingen dersom hun ikke hadde sex med ham. Den eldste gutten hevdet på sin side at han ikke var klar over at det var ulovlig å ha sex med en mindreårig. Det ble han ikke trodd på, samt at retten fant at sexen ikke kunne regnes som frivillig ettersom det var snakk om trusler, skriver Sydsvenskan.

Han ble dømt til å betale 100.00 svenske kroner i erstatning. Han ble også dømt til å gjøre 100 timer ungdomstjeneste, samt at han ble innført under sosialnemdas ungdomsvaretekt.