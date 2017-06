Guvernøren erklærer unntakstilstand i New York på grunn av togkaos

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Transportsystemet i New York er gammelt og utdatert, noe som daglig fører til problemer for byens innbyggere.

For noen uker siden ble T-banepassasjerer fanget i en vogn på F-linja uten lys eller luftsirkulering i 40 minutter, i rushtiden på Manhattan. Dette marerittet ble ikke bedre av at man fremdeles – og vi er altså i 2017 nå – ikke har tilgang til telenett mellom stasjonene under grunnen i New York.

- Takk og lov at ingen fikk hjerteinfarkt eller at det var gravide kvinner om bord. Vi hadde ikke hatt en eneste utvei eller måte å kommunisere med omverdenen på. Folk begynte å presse bøker og paraplyer inn mellom dørene for å få litt luft inn, fortalte Michael Sciaraffo (36) til The Gothamist.

Til slutt kom et annet tog til assistanse og dyttet deres fram til neste stasjon. Da var plattformen allerede fullstappet av ventende passasjerer, noe som førte til at dørene ble holdt stengt i ti minutter til, mens stasjonen ble evakuert.

PROTESTERER: Michael Sciaraffo (i midten, i blått) var fanget om bord en T-banevogn i nesten en time tidligere denne måneden. Onsdag deltok han i en protest mot byens utdaterte transportsystem.

S/b F train stuck for over an hour w/o light and air just rolled up-passengers dripping with sweat begging to get off #mta @MTA #effedtrain pic.twitter.com/NXJ3pDJtji — Chelsea Lawrence (@chelseahbelle) 5. juni 2017

Tirsdag denne uka sporet en T-banetog av i Harlem, noe som førte til at 34 personer ble skadd. Årsaken var angivelig at en løs del av sporet hadde blitt liggende igjen etter reparasjoner natten i forveien.

Også der ble folk sperret inne i flere minutter. Først da de knuste vinduene, kom de seg ut.

- Jeg måtte hoppe ut, sier Emma Virani (27) til The New York Daily News.

Hvis du lider av klaustrofobi, er ikke T-banenettet i New York transportmiddelet for deg.

Mange newyorkere har likevel ikke andre valg.

FUNGERER DÅRLIG: Transportsystemet i New York sliter med gamle vogner, gamle skinner, for lav kapasitet og for mange ulykker. Her er en arbeider på vei ned til ulykkesstedet i Harlem tirsdag.

UNNTAKSTILSTAND: Andrew Cuomo tar omsider grep for å utbedre transportssystemet i New York.

Nå varsler guvernør Andrew Cuomo at delstaten skal ta grep. Én milliard dollar skal investeres i Metropolitan Transportation Authority (MTA), det lokale transportbyrået.

- New York skal sørge for at MTA får de nødvendige ressursene til å ordne opp, sier Cuomo ifølge The New York Daily News.

Han vil gi den nyutnevnte MTA-sjefen Joe Lhota 30 dager på å omorganisere byrået.

- Vi må starte med et blankt ark og tegne opp en organisasjon som gjennomfører oppgavene sine, i stedet for å bygge på den organisasjonen som eksisterer i dag, sier guvernøren.

Cuomo vil signere en unntakstilstand for MTA, opplyser Daily News. Dette vil hjelpe byrået med å gjennomføre nødvendige grep uten å måtte gå igjennom byråkratiske omveier.

Guvernørens planer ble annonsert under «Genius Transit Challenge», en internasjonal konkurranse som lover én million dollar for løsninger på forskjellige transportutfordringer.