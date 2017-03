Gyllen regel: Dette skal du gjøre for hver million du har i lån

ANNONSE

Tall fra SSB viser at nordmenn sparer mindre av sin disponible inntekt. Samtidig låner de stadig mer. Fallet i sparing fra 2015 er betydelig, og trenden bekymre.

Ifølge SSB har spareraten (sparing som andel av disponiel inntekt) sunket fra 10,1 prosent i fjerde kvartal 2015 til 5,9 prosent i tredje kvartal 2016.

- I fjor var prisstigningen høyere enn lønnsveksten, og det virker som om dette bare har gått utover sparingen. Forbruket har fortsatt på samme nivå, sier privatøkonom i SpareBank 1 SMN Endre Jo Reite.

Sparingen synker - gjelden øker



Samtidig med reduksjonen i sparing har gjelden til husholdningene fortsatt å øke i takt med økte boligpriser. Veksten i gjeld i husholdningene var på 6,3% og veksten i forbruksgjeld er i følge Finanstilsynet på hele 15%.

- Lett tilgang til forbrukslån gjør nok at flere mister litt oversikten, og vi merker også at de som på grunn av ekstra utgifter i en periode avbryter spareavtaler lett glemmer å starte sparingen igjen i følge Reite.

Spar 3000 kroner per måned per million i lån

Hvis man tar utgangspunkt i rentebufferen og overskuddet i økonomi i forhold til nøkternt normalforbruk som banker legger til grunn når de gir lån så har mange en betydelig spareevne med dagens rentenivå. Bare en av tre kroner vi burde være i stand til å spare finner veien inn på bankkonto, ekstra avdrag på lån eller fond.

- Rentebufferen banken beregner når du låner tilsier at du som tommelfingerregel bør ha rom for sparing eller ekstra avdrag på 3.000 kroner per million du har i lån, sier Reite.

- Mange tar nok ikke aktivt stilling til hva de bruker pengene på. Det er greit om man aktivt vil prioritere forbruk i dag, men mye glir nok umerkelig inn i hverdagsøkonomien uten å gi særlig glede, sier Reite.

Blendet av boligprisveksten

Økte boligpriser mener økonomen lett blir en sovepute for de som eier bolig. De føler seg rikere, og ser lite behov for å spare eller nedbetale gjeld.

- Veien til å låne opp på bolig for å finansiere forbruk er for mange kort, og det er langt sjeldnere vi møter kunder som øker nedbetalingstid. Flertallet av kundene har høyere gjeld nå enn når de kjøpte boligen, og mye av dette har nok gått til andre ting enn vedlikehold og oppgradering av bolig fortsetter han.

De siste årene har veksten i forbrukslån tatt seg markant opp, Ved utgangen av 1. halvår 2016 var årsveksten i forbrukslån til norske kunder 12,5 prosent (blå linje). Det er omtrent det dobbelte av veksten i samlet kreditt til husholdninger (brun linje)

Han merker en klar todeling blant kundene. De yngste og eldste sparer mer enn noen gang, men flertallet bruker mer av det de har.

- Fra finanskrisen vet vi at kundene raskt øker sparingen når det skjer brå skift rundt oss, men gradvis økte kostnader fører nok til at flere bare umerkelig reduserer bufferen sin, fortsetter Reite.

Bruk lave lånerenter til å betale ned ekstra på lån

- For mange er avdrag på lån en god og viktig del av sparingen. Det er også mange som har ganske høy gjeld, og da er det lurt å bruke muligheten når rentene er på et lavt nivå til å nedbetale litt ekstra. Særlig hvis du bruker boliglån til bilkjøp eller andre ting så bør tilleggslånet være borte når neste kjøp skal gjøres i følge privatøkonomen

Gjennomsnittlig spareevne i kroner per måned etter avdrag for lånekunder. Kilde SpareBank 1 SMN

