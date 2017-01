Hadia Tajik: - Det er rett og slett frekt

ANNONSE

Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, reagerer kraftig på kritikken fra Høyre etter at det ble kjent at partiets programkomité vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet.

«Høyre og Arbeiderpartiet har stått sammen i oljepolitikken i 40 år. Nå vender Arbeiderpartiet oljenæringen ryggen i en tid der titusener mister jobben», skrev Høyre på sin Facebook-side mandag.

- Jeg reagerer sterkt når Høyre nå skyver arbeidsledige i oljenæringen foran seg i sine angrep på Arbeiderpartiets innstilling til kompromissløsning for petroleumsaktivitet i nord. Det er rett og slett frekt, sier Tajik til Nettavisen.

OLJE-NEI: Ap vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja i neste stortingsperiode, men åpner for konsekvensutredning i Nordland 6. De vil utsette områdene Nordland 6 og Troms 2 til de har fått mer kunnskap.

I området lengst unna Lofoten, kalt Nordland 6, åpner riktignok Arbeiderpartiet for konsekvensutredning. For områdene Nordland 7 og Troms 2 (se kart), vil de vente på oppdatert kunnskap.

Tajik sier hun undrer seg over hva Høyre egentlig mener med sin kritikk.

- De skriver at nå vender Arbeiderpartiet oljenæringen ryggen i en tid der titusener mister jobben. Hva mener de med det? Mener de at de som er arbeidsledige i dag skal vente i over ti år på at Lofoten, Vesterålen og Senja skal kunne skape arbeidsplasser basert på et olje- og gasspotensial, sier Tajik, og påpeker:

- Det potensialet som kan ligge i de feltene vil ta tid. For det første skal det konsekvensutredes, så må man ta stilling til hva man eventuelt kan gå videre på, og først da har man nådd det punktet der man etter hvert kan skape arbeidsplasser, sier hun.

Ap-nestlederen mener regjeringspartiet nå bare forsøker å få oppmerksomheten bort fra egen politikk.

- Det er typisk Høyre og ville vente å se hvordan det går, men det å be dagens 135.000 arbeidsledige om å vente i så mange år, synes jeg er ganske frekt. Det virker som de har et stort behov for å få oppmerksomheten bort fra at de selv ikke har klart å håndtere den høyeste arbeidsledigheten på over 20 år, sier Tajik til Nettavisen.

- De har null troverdighet



Tajik etterlyser mer handling overfor de arbeidsledige.

- Regjeringen burde med en gang ta tak i at arbeidsledigheten har økt. Det er det som truer den langsiktige verdiskapingen til landet vårt mest. Skal vi klare å opprettholde velferdssamfunnet, er vi nødt til å få flere i arbeid. Vi er nødt til å legge til rette for at det skapes flere arbeidsplasser i privat sektor, for nå skapes det knapt arbeidsplasser, sier hun.

Høyre reagerer også på at Ap velger å utsette beslutningen for Nordland 7 og Troms 2 til neste stortingsperiode, noe Tajik slår tilbake mot.

- Hvis Høyres utålmodighet hadde vært ekte og ikke påtatt, så hadde de tatt de nødvendige konsekvensutredningene for de områdene nå. Men nå har de sittet i regjering i snart fire år, og det har ikke skjedd noe. Som pådrivere i denne saken er Høyres troverdighet lik null, mener hun.

- Må ta ansvar for egen politikk



- Men Høyre sitter jo ikke alene i regjering, og er avhengig av sine samarbeidspartier?

- Høyre må nesten ta ansvar for den politikken de fører, svarer Tajik, og vektlegger ssamtidig at Aps forslag tar hensyn til både oljenæring, fiskerinæring og miljø.

- Vi ønsker en konsekvensutredning av Nordland 6. Dette er et område der det allerede er åpnet for olje- og gassutvinning. Det er også det området hvor det er grunn til å tro at det er mest potensial til at man skal kunne finne nye områder som er egnet for oljeutvinning, sier hun.