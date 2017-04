Hafslund til værs etter oppkjøpsmelding

ANNONSE

Onsdag morgen kom meldingen om at Oslo kommune kjøper alle aksjene i Hafslund. De vil dele opp selskapet og fordele det mellom kommunen og finske Fortum.

Oslo kommune kjøper Hafslund



Hafslund-aksjene som ikke eies av Fortum og Oslo kommune blir tvangsinnløst til 100 kr fratrukket utbetalt utbytte i 2017.

Det gjør at aksjen spretter opp 12 prosent og handles nå til litt under 100 kroner, nærmere bestemt 98,75 prosent. Det gjør Hafslund til den største vinneren på børsen onsdag.

OPPGANG: Hafslunds a-aksjer stiger 12 prosent på børsen onsdag.

Fornuftig å dele Hafslund mellom de største eierne

I likhet med Hafslund, er også gjødselgiganten Yara International eid av det offentlige. Deres aksjonærene, som inkluderer staten med en eierandel på 36,2 prosent, har imidlertid betydning mindre grunn til å feire.

Selskapet la onsdag frem et kvartalsresultat som var to milliarder kroner dårligere enn for et år siden. Som følge av det, falt Yara-aksjen med 5,4 prosent.

To milliarder svakere resultat for Yara



Yara er det femte største selskapet på Oslo Børs, men utviklingen til selskapet har vært lite å skryte av. På tre måneder har aksjen falt 12 prosent, noe som innebærer at selskapet har blitt rundt 12 milliarder mindre verdt. XXL, som onsdag la frem sitt første negative resultat på tre år, er ned 2,8 prosent. Kjempesmell for XXL

Oslo Børs samlet sett er opp 0,38 prosent.