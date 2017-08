Hagen-familien sparte 2,2 milliarder kroner i skatt på å flytte til Sveits

– Å være rik er blitt et skjellsord, sier Stein Erik Hagen til Dagens Næringsliv.

Industrimilliardæren Stein Erik Hagen mener staten kan ha gått glipp av 2,2 milliarder skattekroner etter at datteren Caroline Hagen Kjos flyttet og tok med seg familieformuen til Sveits, skriver Dagens Næringsliv (krever abonnement).

Han mener norske bedriftseiere med betydelige formuer blir behandlet som en pariakaste.

- Å være rik er blitt et skjellsord, sier Hagen til avisen.

- Det er provoserende at norske bedriftseiere, som bidrar med formidabel verdiskapning, blir behandlet som en pariakaste her til lands.

Stein Erik Hagen (midten) sammen med sine to døtre Caroline Hagen Kjos (t. v.) og Camilla Hagen under åpningen av Farris Bad Hotell i Larvik i 2009.

Hagen legger ikke skjul på at familien har unngått å betale betydelige summer i formuesskatt ved å bosette seg i Sveits.

Datteren Caroline Hagen Kjos flyttet til Sveits i 2009. Hun eier ifølge faren indirekte nesten 100 prosent av aksjene i Canica, men Stein Erik Hagen har full kontroll gjennom stemmeberettigede aksjer, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er selvsagt også mange andre grunner til at man blir boende utenlands enn formuesskatten, men den er utvilsomt en av årsakene. Datteren min har bodd i Sveits i åtte år og har spart 2,2 milliarder kroner i formuesskatt på å flytte ut av landet. Disse pengene har hun i all hovedsak reinvestert i norsk næringsliv. Hun har skapt arbeidsplasser som har gitt Norge skatteinntekter, men det er likevel ikke en selvfølge at familieformuen vil bli investert i Norge fremover, sier Hagen til avisen.

Formueskatt er en skatt på personlig formue og skattesatsen er 0,85 prosent. Alle gis et bunnfradrag på 1,4 millioner kroner. Regjeringen har regnet med å få inn like i overkant av 12 milliarder kroner på formueskatt i 2017, skriver Dagens Næringsliv.

Høyre vil på sikt fjerne formueskatten. Arbeiderpartiet har tidlgiere varslet at de vil gå til valg på økte skatter og avgifter på til sammen 15 milliarder kroner i neste stortingsperiode. Fem av milliardene skal komme fra å øke formueskatten.





