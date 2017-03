Hagen og Andresen casher inn på eiendom

(Estate Nyheter): Stein Eriks Hagens Canica og Johan H. Andresen jr.'s Ferd er blant aksjonærene som realiserer verdier når SPG Bostad Ørebro nå selger 250 leiligheter i Sverige.

Oslo er verdens ellevte dyreste by

Scandinavian Property Group (SPG) kjøpte høsten 2013 to sentrale tomter i Ørebro for utvikling av studentleiligheter og utleieleiligheter.

SELGER SEG UT: Johan Andresen i Ferd.

Ørebro er Sveriges syvende største by, med ca 140.000 innbyggere og har et av verdens største universiteter med over 18.000 studenter.