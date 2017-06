Han ba kjæresten om å skyte mot brystet og trodde at en bok skulle stanse kula

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Jakten på berømmelse kan være farlig. Skytevåpen kan være farlig. Kombinasjonen kan være dødelig.

45 minutter nord for Fargo i Minnesota, i Halstad, skulle et ungt par mandag spille inn en YouTube-video som skulle gi Pedro oppmerksomhet på internett.

22-åringen fortalte sin tante om ideen. Hun tryglet ham om å la være, men han forklarte at det var nødvendig for å skaffe flere abonnenter til YouTube-kanalen som han og kjæresten delte.

- Jeg sa «Ikke gjør det, ikke gjør det! Hvorfor skal du bruke et skytevåpen?» og han svarte «Fordi vi vil ha flere seere», forteller hans tante Claudia til Valley News Live.

The Washington Post skriver at han jobbet i timevis for å overtale kjæresten, Monalisa (19), om å skyte en kule mot brystet hans. Han lovte henne at den tykke boka han holdt foran seg, ville stanse kula.

Han viste henne til og med en annen bok som han hadde skutt i, som ikke hadde et utgangshull. Og tenkte nok ikke på at bøker blant annet har forskjellig papirtykkelser.

Hun lot seg overtale og satte opp to kameraer.

«Jeg og Pedro skal sannsynligvis spille inn en av de farligste videoene noensinne. Hans idé, ikke min», skrev Monalisa på Twitter klokken 18 om kvelden, lokal tid.

Den neste telefonsamtalen gikk til nødtelefonen 911.

Monalisa, som er gravid med parets andre barn, skjøt mot Pedro. Kula gikk igjennom boka og traff ham i brystet. 22-åringen ble erklært død på stedet da nødetatene ankom.

Nå sitter Monalisa fengslet for skjødesløs omgang med et skytevåpen.

- De var forelsket. De elsket hverandre. Det var bare et stunt som gikk galt. Det burde ikke ha skjedd på denne måten. Det burde ikke ha skjedd i det hele tatt, sier Pedros tante Claudia.