Hans-Erik med refs etter HA-artikler: - De kommer for faen ikke til Lofoten for å starte horehus

Tidligere frontfigur i Turboneger, Hans-Erik Dyvik Husby, klarte ikke dy seg da han leste i Avisa Nordland og Lofotposten om Hells Angels-medlemmer på Nord-Norge-reise.

(AVISA NORDLAND): Husby, for noen bedre kjent som Hank von Helvete skriver onsdag i et innlegg på Facebook:

«I alle dager. Kjære vennene mine i Lofoten og Lofotposten. Det er kanskje mest for gøy dere lager sak om dette. Men helt seriøst, er det noen som frykter at det skal opprettes et kriminelt imperium på Ramberg eller Leknes? Eller at Vikingmuseet på Borg skulle gjøres om til en "bandeleir"?»

Horehus

- Er det så mye å si da? spør Hans-Erik når Avisa Nordland ber artisten om å utdype hva han mener.

- Jeg er nordfra, og vet hvordan et kjedelig lokalsamfunn kan more seg over å skremme hverandre opp. Da jeg bodde på Reine i Lofoten, koste vi oss med å skremme hverandre med han vi kalte for revolvern. Han som gikk og kikka på vinduene til folk. Det endte jo med at folk gikk i fjøset og henta fakler, høygafler, og tau. Det fantes ingen revolvern, humrer Husby.

Han sier det blir for dumt at flere nordorske aviser lager sak på fire-fem Hells Angels-medlemmer som får politieskorte gjennom Bodø, for så å bli vinket farvel på fergeleiet mot Lofoten.

- Hva tror dere egentlig? De skal jo for faen ikke til Lofoten for å starte horehus, casino, eller opiumbule. Det er jo som å tro at Al Capone kommer til Lofoten for å starte gigantisk krim-imperium. Lofoten er kanskje den dummeste plassen å gjøre dette på. Det er en fjelltarm uti havet, med 400-500 innbyggere i hvert fiskevær, sier Husby.

Venner i HA

- Men det er ingen tvil om at MC-klubben Hells Angels er forbundet med kriminalitet?

- Det kan godt være, men dette er det ytterste av det ekstreme på hvordan vi mennesker hauser opp situasjoner. Jeg skjønner det er agurgtid og dere skal selge aviser. Samtidig har dere en samfunnsagenda, og enten dere vil eller ikke, er dere med på å skape et samfunnsbilde. Jeg vil minne om at det er syv milliarder mennesker på jorda, og veldig mange lever under vanstyre på en eller annen måte, som mediene ikke skriver om.

- Har du venner i Hells Angels, og sier dette for å ta de i forsvar?

- Jeg har gode venner i klubben, men er ikke involvert på noen som helst måte. Dessuten tilhører jeg forrige århundrets rockebevegelse, og har sett kulturen utvikling. Jeg er klinkende klar over problematikken med kriminalitet. Samtidig regner jeg meg selv bare som en venn av klubben, som av og til tar en øl med enkeltindivider.

Dritkult

Etter at Hans-Erik la ut innlegget på Facebook, har han fått mange hyggelige tilbakemeldinger. Blant annet den ene av de fem som var på tur.

- Han bare meldte og sa at de hadde blitt godt tatt i mot hvor enn de hadde vært i Lofoten. Vi skal også huske at også HA-medlemmer synes det er dritkult med både Nordlandsbåter, og vikingskip, sier rockeren avslutningsvis.

