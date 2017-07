Harald Zwart tapte betent hyttestrid på Hankø

Nå kan det gå mot slutten for den tolv år gamle feiden i ferieparadiset.

Saken oppdateres.

Filmregissør Harald Zwart (52) har landsted på Hankø utenfor Fredrikstad og har - i likhet med prinsesse Märtha Louise - frontet kampen mot en hytteutbygging i området.

Hollywood-regissøren har blant annet laget en rekke YouTube-filmer som harselerer med ordføreren og rådmannen i kommunen.

Bakgrunn: Harald Zwart i ellevill krangel med lokalpolitikere

Fylkesmannen slår nå fast at klagen ikke kan føre frem, og opphever med det sitt eget vedtak fra i vinter hvor de ikke mente at prosjektet kunne seksjoneres.

– I likhet med kommunen, har vi kommet til at tiltaket er i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser og gjeldende planer, heter det i brevet fra fylkesmannen.

(Saken fortsetter under bildet.)

STRIDENS KJERNE: Slik hytter vil ikke Harald Zwart og naboene ha noe av på Hankø.



Fylkesmannen opprettholder derfor kommunens vedtak. Dermed kan Hankø Fjordhotell bygge 40 utleiehytter på eiendommen til fjordhotellet. Hyttene er tenkt bygget i Husebukta på øya.

Les også: Harald Zwart får støtte i ellevill nabokrangel om ferieparadis

Rasmus Os, representant for utbyggerne i Husebukta, er strålende fornøyd.

– Da er all tvil ryddet av veien, og vi har vunnet frem på alle punkter, skriver han i en e-post til Nettavisen.

– Det endelige nederlaget for Harald Zwart er et faktum, og vi kan glede oss over å bygge ut ytre Oslofjords mest unike turistanlegg, i hjertet av Hankø, fortsetter han og understreker at dette er det endelige vedtaket.

Harald Zwart vil nå ta saken videre i retten.

– Dette har Os sagt i snart 12 år. Det er ikke noe som er bygget ennå. Nå er det domstolene neste, så jeg ville vært svært varsom med å putte penger i dette prosjektet, skriver han i en e-post til Nettavisen.

Les også: Hollywood-regissør Harald Zwart vil kreve erstatning av norske politikere