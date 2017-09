Harald Zwart tapte mot kommunaldepartementet

Enda en spiker i kisten for den tolv år gamle feiden på Hankø utenfor Fredrikstad.

Filmregissør Harald Zwart (52) må ta innover seg nok et nederlag i kampen mot hytteutbyggingen i ferieparadiset.

Etter at Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak om at Hankø Fjordhotell kan bygge 40 utleiehytter på eiendommen til fjordhotellet, klaget filmregissøren saken inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nå er det klart at departementet opprettholder fylkesmannens vedtak.

– Reguleringsbestemmelsen er ikke en nødvendig forutsetning for å kunne gjennomføre planen, og bestemmelsen har heller ikke avgjørende betydning sett i forhold til planen som helhet, heter det i brevet som datert tirsdag.

– Klagen fra naboer tas dermed ikke til følge. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, fortsetter departementet.

Hyttene det strides om er tenkt bygget i Husebukta på øya, og i likhet med prinsesse Märtha Louise har Zwart hytte i området.

– Vedtaket er en fullstendig seier for oss som utbygger, og bekrefter det vi har hevdet hele veien: Seksjoneringsforbudet er ugyldig, og denne ugyldigheten har ingen betydning for vår bygging for øvrig, skriver Rasmus Os, representant for utbyggerne i Husebukta, til Nettavisen.

– Vi har aldri vært i tvil om at vi skulle stå løpet, og nå er vi selvsagt svært glade for at byggesaken endelig er avsluttet. Dette blir et veldig bra prosjekt, som utvilsomt vil styrke Hankø som turistdestinasjon. Vi kan ikke skjønne at det er noen som nå har interesse av mer negativt fokus på øyperlen. Fremover blir det i hvert fall positivt fokus og verdiskapning for vår del, fortsetter Os.

Harald Zwart har tidligere uttalt at han vil ta saken for retten, og at dette har blitt en prinsippsak for naboene.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra Harald Zwart.